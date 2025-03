Guterres respinge la proposta di Putin: "Il governo ucraino è legittimo"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fermamente respinto la proposta avanzata dal presidente russo Vladimir Putin di rimuovere dal potere il leader ucraino Volodymyr Zelensky e di istituire un'amministrazione transitoria in Ucraina sotto l'egida dell'ONU. "Innanzitutto, il governo ucraino è legittimo - ha dichiarato Guterres - e questo ovviamente va rispettato".

Il Cremlino ha giustificato la sua proposta sostenendo che Zelensky avrebbe perso il controllo delle forze armate ucraine, una tesi che Mosca utilizza per giustificare l'idea di una temporanea amministrazione esterna. Secondo Putin, un tale organismo avrebbe il compito di organizzare elezioni presidenziali "democratiche" e negoziare un accordo di pace con le nuove autorità di Kiev.

Nel frattempo, la comunità internazionale ha reagito con scetticismo e preoccupazione. Durante il vertice di Parigi dedicato alla crisi ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: "Putin finge soltanto di negoziare, le sanzioni contro la Russia restano". Tuttavia, il summit non ha prodotto un accordo unanime sull'eventuale invio di soldati come peacekeeper. Tra i Paesi contrari all'ipotesi figura l'Italia, che ha ribadito la necessità di garantire "solide garanzie per Kiev nel contesto euro-atlantico". La premier Giorgia Meloni ha inoltre sottolineato l'importanza di coinvolgere gli Stati Uniti nel prossimo incontro diplomatico.