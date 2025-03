Femminicidio a Spoleto: donna trovata morta in casa, il compagno fermato dalla polizia

SPOLETO - Tragedia a Spoleto, in provincia di Perugia, dove una donna è stata trovata morta nella sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto dopo che il compagno, un uomo di 47 anni, ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dal ponte delle Torri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe detto ai presenti "ho ucciso mia moglie", allertando immediatamente le forze dell'ordine.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo della vittima, Laura Papadia, 36 anni, è stato trovato senza vita sul letto della sua abitazione in corso Garibaldi, nel centro storico di Spoleto. Stando ai primi rilievi effettuati dal medico legale, la donna sarebbe stata strangolata. Nel frattempo, il marito è stato individuato nei pressi del ponte delle Torri, alto 80 metri, da dove minacciava di gettarsi nel vuoto. Dopo una lunga e delicata opera di persuasione da parte delle forze dell'ordine, l'uomo è stato convinto a desistere dal gesto estremo ed è stato portato nel commissariato della città per essere interrogato.

Indagini in corso

La Procura di Spoleto sta indagando sulla vicenda con l'ipotesi di femminicidio. L'uomo, sentito dagli inquirenti, avrebbe mostrato un atteggiamento collaborativo, parlando di una crisi coniugale e di un rapporto ormai deteriorato. I vicini descrivono la coppia come "normale", senza aver mai notato segnali di violenza o tensione. La vittima, originaria della Sicilia, lavorava in un supermercato della città ed era molto conosciuta nella comunità locale.

Collegamenti con Senigallia

Durante le indagini è emerso che, prima del ritrovamento del corpo, i carabinieri avevano fatto irruzione in un appartamento a Marzocca di Senigallia (Ancona), dove la coppia aveva vissuto in passato. L'accesso nell'abitazione, poi trovata vuota, è stato eseguito dopo una telefonata al 112 da parte dell'ex moglie dell'uomo, che dalla Sardegna aveva segnalato il presunto omicidio. Alcuni vicini di Marzocca riferiscono di aver visto l'uomo per l'ultima volta circa una settimana fa, ma senza notare nulla di sospetto.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le esatte dinamiche della tragedia e accertare tutte le responsabilità del caso.