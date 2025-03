Crotone, arrestato un rivenditore di pesce al mercato con della droga: era legato da vincoli di parentela ad un boss

CROTONE - È incessante l'attività della Polizia di Stato di Crotone volta al contrasto del traffico e spaccio degli stupefacenti fortemente voluto dal Questore Renato Panvino in stretta sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.Nella giornata odierna a seguito di diversi servizi di osservazioni, controlli e pedinamenti, nelle aree del centro ed in particolare nel mercato alimentare, gli agenti, acquisiti elementi concreti a carico di un venditore di pesce identificato per I.G. di anni 58 con diversi precedenti di polizia, legato da vincoli di parentela ad un personaggio di spicco della malavita crotonese certi che avesse ben occultato la sostanze stupefacenti, procedevano al controllo e perquisizione del soggetto nonché anche del banco ove era esposto il pesce. La sostanza stupefacente ben occultata veniva rivenuta suddivise in dosi pronte per essere immessa sul mercato.L’arrestato, certo di poter eludere i controlli da parte della polizia anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, custodiva la sostanza ben occultata nei banchi del pesce, ciò nonostante grazie all’acume investigativo degli agenti diretti dal loro dirigente riuscirono a rinvenire la sostanza di grammi 8,64 di tipo cocaina suddivisa in tredici involucri e trarre in arresto il titolare della rivendita.La droga acquistata anche da soggetti della aristocrazia veniva consumata sia presso i domicili e sia nei luoghi in cui si riunisce la movida.Questo ennesimo risultato è frutto di un capillare piano di controllo del territorio che interessa il capoluogo e le città della provincia che oramai da molti mesi vede impegnati tutti gli uffici della Questura e delle specialità.