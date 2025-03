Cagliari, trovato un cadavere a Cala Fighera: possibile svolta nelle ricerche di Paolo Durzu

CAGLIARI - Un altro cadavere è stato rinvenuto questa mattina a, l’insenatura ai piedi del promontorio della, a. La zona è la stessa dove mercoledì scorso era stato trovato in acqua il corpo senza vita di, la 29enne scomparsa nei giorni precedenti.

Al momento non è ancora stata confermata l'identità del corpo ritrovato, ma si ipotizza possa trattarsi di Paolo Durzu, il 33enne fidanzato di Manola, di cui si sono perse le tracce dal 19 marzo. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per verificare se si tratta effettivamente del giovane.

Parallelamente, nella giornata di oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo della 29enne, che potrebbe chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte. Dall’esame esterno era emersa una ferita alla testa, compatibile con una caduta dall’alto, senza però evidenti segni di violenza.

Le indagini proseguono per ricostruire gli ultimi movimenti della coppia e per chiarire le cause del tragico epilogo.