Addio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano

GORIZIA - Il mondo del calcio e del giornalismo sportivo è in lutto. È scomparso all’età di 86 anni Bruno Pizzul, storica voce delle telecronache italiane, deceduto presso l’ospedale di Gorizia, dove era ricoverato da alcune settimane. Avrebbe compiuto 87 anni l’8 marzo.

Pizzul, nato a Udine nel 1938, ha avuto una carriera da calciatore prima di laurearsi in Giurisprudenza ed entrare in Rai nel 1969. Il suo debutto come telecronista avvenne l’anno seguente con Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia. Dal Mondiale del 1986 è stato la voce ufficiale delle partite della Nazionale italiana, raccontando cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei. Il suo ultimo commento per gli Azzurri risale all’agosto 2002, con Italia-Slovenia (0-1).

Indimenticabile il suo racconto della tragica serata dell’Heysel nel 1985, quando la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool fu segnata da una delle peggiori tragedie del calcio mondiale.

La scomparsa di Pizzul lascia un grande vuoto nel mondo del giornalismo sportivo italiano, che perde una delle sue voci più iconiche e amate.