Sanremo, serata cover: Serena Brancale e Alessandra Amoroso incantano con "If I Ain’t Got You"

SANREMO - La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 si accende con le emozionanti esibizioni delle cover, tra duetti inediti e momenti di spettacolo. Sul palco dell’Ariston, due delle voci più rappresentative della musica pugliese, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, regalano un'interpretazione intensa di If I Ain’t Got You di Alicia Keys, conquistando il pubblico con la loro armonia vocale.

Tony Effe e Carlo Conti, siparietto sulla collana negata

Tra i momenti più curiosi della serata, il simpatico scambio tra Carlo Conti e Tony Effe. Il rapper romano, protagonista di un duetto con Noemi, si è avvicinato al conduttore dopo l’esibizione. Conti, con il suo sorriso ironico, ha indicato il foulard al collo del cantante, ricordando il suo sfogo del giorno precedente per essere stato costretto a togliere la collana. Un momento che ha strappato un sorriso al pubblico e stemperato le polemiche.

Geppi Cucciari in bianco e nero: "Buona nazione, volevo dire buona visione"

L'apertura della serata è affidata a Geppi Cucciari, che si presenta in un video in bianco e nero in stile retrò, imitando le vecchie annunciatrici della Rai. "La trasmissione riprenderà appena possibile. Riprendono le trasmissioni, scusandocene moltissimo", esordisce l’attrice con il suo tono ironico. Poi il saluto scherzoso al pubblico: "Signore e signori, tra poco a colori per le zone già raggiunte da questo segnale, andrà in onda dal teatro Ariston in Sanremo la quarta serata del 75° Festival della Canzone Italiana. Un avviso: purtroppo, nonostante indicazioni del Ministero del Made in Italy, nel corso della serata saranno eseguiti anche brani stranieri. Ce ne scusiamo con i telespettatori". E conclude con la sua inconfondibile ironia: "Per i temi trattati, la visione della trasmissione è sconsigliata a un pubblico già assonnato. Buona nazione, volevo dire buona visione".

Mahmood in versione Carlo Conti: "Tutto sotto controllo"

Il co-conduttore della serata, Mahmood, scende le scale dell’Ariston con un completo scuro e occhiali, ricordando lo stile di Carlo Conti. Il conduttore non si lascia sfuggire la somiglianza: "Mi ricordi qualcuno", dice con un sorriso. Il cantante, emozionato, cerca di mantenere la calma: "Stai attento, ho abbastanza pressure. Ho un po'... niente, sono tranquillissimo. Tutto sotto controllo". Un siparietto che ha divertito il pubblico.

Benigni show: battute su politica e Festival

L'irruzione di Roberto Benigni sul palco dell’Ariston non delude le aspettative. Il comico toscano ironizza subito sulla situazione politica e sulla presenza di Marcella Bella: "Le ho detto ‘Bella ciao’, è successo un casino. Per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso". Poi il riferimento a Elon Musk: "Ci sta guardando, figurati se non vede Sanremo. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia". Un gioco di parole che strappa applausi e risate.

Non manca un momento più serio, con un omaggio al presidente Mattarella: "Due anni fa su questo palco si commosse. Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo in lei. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei per la sua dignità e umanità". Un pensiero che Carlo Conti sottoscrive: "A lei tutta la solidarietà del popolo italiano".

Sanremo continua a regalare spettacolo, tra musica, emozioni e momenti indimenticabili.