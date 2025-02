Sanremo 2025: una finale da record tra emozioni e musica

SANREMO - La serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025 si apre all'insegna dell'energia con Gabry Ponte e il corpo di ballo che scatenano il pubblico con "Tutta l'Italia", il nuovo jingle del festival. L'intero Teatro Ariston balla e applaude, mentre Carlo Conti, elegante in smoking di velluto e raso, celebra il successo dell'edizione: "È stata un'edizione da record e cercheremo di finire alla grande. Anche ieri sera abbiamo fatto il record con il 70.8% di share".

Momenti di emozione e affetto in famiglia

Durante la serata, non mancano momenti di affetto e vicinanza familiare. Bresh, dopo la sua esibizione con "La tana del granchio", manda un bacio alla sorella Chiara, mentre Alessia Marcuzzi, in cerca di contatto fisico, abbraccia Carlo Conti, Mara Venier e una persona a caso del pubblico. Anche Sarah Toscano cerca i genitori in galleria, e Francesca Michielin, emozionata, ringrazia la madre presente per la prima volta al festival.

Le voci femminili protagoniste

Marcella Bella, con il brano "Pelle Diamante", dedica la sua esibizione "a tutte le donne", sottolineando il messaggio di empowerment femminile del suo pezzo.

Ospiti e conduttori sul palco

Sul palco dell'Ariston, accanto a Carlo Conti, ci sono Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Quest'ultimo commenta: "La conduzione del festival nel futuro non è il mio obiettivo, ma vivere questa esperienza è fantastico".

Tra gli ospiti attesi, Bianca Balti consegnerà i premi, mentre Mahmood presenterà in anteprima il suo nuovo singolo.

Record storico per il festival

La penultima serata ha registrato un record storico con il 70.8% di share, il più alto dell'era Auditel. Il picco di spettatori assoluti si è avuto alle 21:57 con 18 milioni di spettatori per l'esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso con "If I Ain't Got You" di Alicia Keys. Il picco di share è stato all'1:24 con il 76.1% durante la proclamazione delle vincitrici della serata cover, Giorgia e Annalisa con "Skyfall".

Venditti premiato alla carriera

Antonello Venditti riceverà il Premio alla Carriera, commentando: "È un omaggio alla mia storia artistica, che guarda anche al futuro".

La finale di Sanremo 2025 si preannuncia dunque come una grande festa della musica, tra emozioni, record e spettacolo.