San Valentino tra mito, storia e curiosità

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, sacerdote romano, martirizzato nel 270 per aver convertito il prefetto Asterio e tutta la sua famiglia. Flagellato e decapitato, Valentino fu sepolto lungo la via Flaminia, dove sorse la Basilica a lui dedicata.Quali l’origine della festività degli innamorati? Molti lo attribuiscono al tentativo della Chiesa cattolica di porre fine ad un popolare rito pagano per la fertilità. Fin dal IV secolo a.C. i romani pagani rendevano omaggio, con un singolare rito annuale, al dio Lupercus. I nomi delle donne e degli uomini che adoravano questo dio erano messi in un’urna e opportunamente mescolati.Un bambino sceglieva a caso alcune coppie che per un intero anno avrebbero vissuto in intimità affinché il rito della fertilità fosse concluso.L’anno successivo il rito si ripeteva con altre coppie. Determinati a mettere fine a questa ottocentesca pratica, i padri precursori della Chiesa cercarono un santo “degli innamorati” per sostituire il deleterio Lupercus. Così trovarono in San Valentino un probabile candidato. La popolarità di San Valentino, quale patrono degli innamorati, è attribuita anche ad altre storie e curiosità nelle quali sono interessati bambini, colombi ed anche l’Amleto di Shakespeare.San Valentino coltivava un grande giardino affiancato ad un prato, consentendo ai bambini di giocare liberamente. Egli si affacciava di tanto in tanto dalla sua cappella per sorvegliarli e deliziarsi della loro chiassosa vivacità. Quando calava la sera egli scendeva in giardino incontrava i bambini e, benedicendoli, dava a ciascuno un fiore con la raccomandazione di portarlo alla mamma, alimentando così il rispetto per i genitori.Un giorno, mentre era nel suo giardino a Terni, vennero dei soldati e lo imprigionarono per fargli scontare una condanna a vita inflittagli da un cattivo re. Valentino pensò ai suoi bambini che voleva molto bene e che non avrebbero più potuto giocare in un luogo sicuro. Allora ci pensò la Provvidenza che fece fuggire da una gabbia del suo giardino, per colpa di un distratto custode, due colombini che si posarono sulle sbarre della sua finestra del carcere. Valentino li riconobbe, li prese tra le mani, li accarezzò e legò al loro collo un biglietto ed una chiavetta. I colombini tornarono al giardino e trovarono i parenti dei bambini che furono felici del loro ritorno, ma soprattutto per il biglietto sul quale era scritto: “A tutti i bambini che amo… dal vostro Valentino” e la chiavetta che consentì loro aprire il giardino per far tornare i piccoli a giocare.San Valentino è ricordato anche nell’Amleto di Shakespeare che nel terzo atto è citato da Ofelia. La giovane donna è alla presenza della madre di Amleto, Geltrude e del suo patrigno il re Claudio, che così recita:Diman ricorre San Valentino,io, che son verginella,vengo per tempo alla sua finestraper esser la sua bella.Sorse ei dal letto, mise il farsetto,l’uscio di stanza aprì;entrò la vergine, che mai più vergine di fuori non uscì.Interrotta per un attimo dal re Ofelia riprende:O buon Gesù, misericordia,oibò, e che vergogna!Lo fanno i giovani, se ci trovano;perdinci, abbiam rampogna!Dice la tosa, mi volevi sposaprima di stendermi sul dorso.Dopo San Valentino, festa degli innamorati, oggi in virtù della “par condicio” è stata istituita anche la festa di San Faustino, protettore dei ‘single’. E, dal momento che essere ‘single’ è diventata quasi una norma, e non mi riferisco solo ai pensionati abbandonati al loro destino, ma a persone, anche professionalmente impegnate, che per scelta di vita o per difficoltà ad incontrare una gradevole compagnia, restano soli, un breve cenno merita anche San Faustino, che si festeggia, guarda caso, il 15 febbraio, come per una ideale continuità.Al di là di quello che prescrive il calendario, i due martiri (Faustino e Giovita) sono raffigurati spesso in veste militare romana con la spada in un pugno e la palma del martirio nell’altra, in altre raffigurazioni sono in vesti religiose, Faustino da presbitero, Giovita da diacono. Di storico vi è l’esistenza dei due giovani cavalieri, convertitisi al cristianesimo, tra i primi evangelizzatori delle terre bresciane e morti martiri tra il 120 ed il 134, al tempo di Adriano. Il loro culto si diffuse verso l’VIII secolo, periodo in cui fu scritta la leggenda, prima a Brescia e poi per mezzo dei longobardi in tutta la penisola ed in particolare a Viterbo. Così anche i cuori solitari hanno il loro buon protettore.