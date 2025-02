Latina, furti in appartamento: scovato un borsone pieno di attrezzi da scasso

LATINA - Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E, sono intervenuti in un’area commerciale dislocata lungo via Pontinia, dove, da un passante, era stata segnalata la presenza di un borsone. Giunti sul posto, i Carabinieri, all’esito di preliminari verifiche, in piena sicurezza, hanno provveduto a verificare il contenuto del predetto borsone, rinvenendo una pistola con relativo serbatoio e due cartucce del tipo a salve, abbigliamento vario e diversi arnesi da scasso, tutto sottoposto a sequestro. I Carabinieri hanno pertanto avviato un’indagine finalizzata a risalire ai soggetti a cui è riconducibile quanto rinvenuto e sequestrato, non potendo escludere che il tutto fosse stato lì collocato per il successivo utilizzo.