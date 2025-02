Animali: soccorso un pony abbandonato in un parco pubblico





L’operazione di soccorso è stata condotta in sinergia con i militari dell’Arma territoriale e con il supporto di un veterinario dell’A.S.L., intervenuto sul posto per verificarne lo stato di salute. Accertata la situazione di grave disagio, i pony sono stati trasferiti presso un centro ippico autorizzato della provincia di Avellino, dove riceveranno le cure necessarie. Grazie ai microchip identificativi presenti sugli equini, le indagini sono ora concentrate sull’individuazione dei proprietari e su eventuali responsabilità in merito al grave episodio di maltrattamento.





Tale comunicazione è effettuata nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

AVELLINO - Un intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino ha permesso di soccorrere tre pony trovati in stato di abbandono all’interno di un noto parco pubblico del capoluogo irpino. Gli animali, visibilmente denutriti e disidratati, erano stati legati con una corda alla recinzione del parco, impedendone i movimenti. Uno di essi aveva addirittura le zampe posteriori immobilizzate, aggravando ulteriormente la sua condizione di sofferenza.