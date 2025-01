Zelensky in Italia: "Grazie al popolo italiano, insieme per una pace giusta"

ROMA – "Sono profondamente grato all'Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno: insieme possiamo avvicinare una pace giusta". Così Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha dichiarato al termine di un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, svoltosi a Palazzo Chigi.

L’incontro arriva in una giornata intensa per Zelensky, iniziata alla base militare di Ramstein, in Germania, per discutere con i partner occidentali delle strategie a supporto della difesa ucraina.

L'incontro con Meloni

Nel corso della riunione, Meloni ha confermato il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina: "Il nostro impegno rimane a 360 gradi per la legittima difesa di Kiev". La presidente del Consiglio ha sottolineato che l’Italia continuerà a fornire aiuti militari, economici e umanitari fino a quando sarà necessario.

Zelensky ha espresso gratitudine per l’appoggio ricevuto e ha ribadito l'importanza dell'unità europea nel fronteggiare l’aggressione russa: "La vostra solidarietà è cruciale, non solo per il nostro Paese, ma per la stabilità e la pace in Europa".

Gli incontri istituzionali

Dopo Palazzo Chigi, Zelensky è atteso al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Si tratta di un colloquio dal forte valore simbolico, volto a rafforzare ulteriormente i legami tra Italia e Ucraina.

Biden assente per emergenza incendi

L’agenda di Zelensky prevedeva anche un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che avrebbe dovuto partecipare al vertice europeo in corso a Roma. Tuttavia, Biden ha cancellato il viaggio all’ultimo momento a causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles, lasciando spazio a un confronto bilaterale con i suoi omologhi in videocollegamento.