Un nuovo anno all’insegna dei prossimi (super) food di tendenza

I buoni propositi per il nuovo anno sono già stilati: anche per questo 2025 si riaffermano il mangiare (più) plant based ma con gusto, fare attività fisica ricaricandosi con gli alimenti corretti, e in generale pensare maggiormente alla salute – serve solo una buona dose di volontà! Intanto, i food trend sono già apparsi sui social per indicarci quali saranno gli alimenti più di tendenza per l’anno 2025. KoRo – brand di prodotti food innovativi e di alta qualità – ne ha fatto una raccolta, sovrapponendo i trend di Instagram e TikTok con gli studi scientifici e gli argomenti più dibattuti dagli esperti del settore. Il risultato: nella dieta degli italiani faranno il loro ingresso sempre più alternative vegetali alle proteine animali, cibi fermentati, piccanti e speziati, e diverse alternative alla caffeina.





Mangiare plant based, da Veganuary a uno stile di vita per tutto l’anno





Il trend che sempre più sta diventando uno stile di vita: mangiare plant based. Ogni anno, infatti, cresce in tutto il mondo il numero di consumatori che sceglie di abbracciare una dieta solo in parte o completamente vegetale. Come ogni anno, a gennaio partirà l’edizione 2025 di Veganuary, challenge globale nata nel Regno Unito, e promossa in Italia dall’associazione no profit Essere Animali, che sfida a mangiare vegano per il mese di gennaio. Si tratta di un modo per avvicinare quante più persone possibile all’alimentazione plant based, partendo con una sorta di gioco al quale partecipano anche personaggi noti a livello internazionale, come Billie Eilish, Joaquin Phoenix, Paul McCartney, solo per citare alcuni ambassador di Veganuary.

Anche quest'anno KoRo parteciperà all'iniziativa, in qualità di partner ufficiale, con un impegno che cresce anno dopo anno.

Veganuary è l’occasione perfetta per provare a iniziare l’anno con il piede giusto, introducendo alcune proposte sane e gustose per fare il pieno di benefici sia per il nostro benessere sia per quello del pianeta. Dallo spezzatino di soia bio ricco di proteine e fibre, con un gusto naturale e delicato che si presta sia a ricette classiche che creative aggiungendo le spezie preferite, al burger vegano con tofu e wakame bio, dove la dolcezza del tofu incontra la sapidità delle alghe, un viaggio negli aromi e sapori della cucina fusion, tante sono le proposte semplici e appetitose di KoRo. E per chi volesse cimentarsi e rivisitare le tradizionali ricette in versione vegan, c’è il lievito alimentare in scaglie. Come usarlo? A dispetto del nome, non ha effetti lievitanti, ma si presta per preparare squisiti risotti, gustose pizze o una parmigiana vegana. Ottimo legante per le salse e le creme spalmabili fatte in casa, tra cui l’hummus, o per croccanti panature. Realizzato con il lievito di melassa, è un vero e proprio superfood: fonte di calcio e ferro, contiene anche molto magnesio e biotina ed è ricco di vitamina B1, B2, B3 e B6. Vi stupirà sotto tutti i punti di vista!





Fermentazione solida e liquida





Se già in quest’ultimo anno l’interesse per i cibi fermentati era in crescita, nel 2025 la fermentazione dei cibi sarà una delle preparazioni culinarie di maggior trend. Tra le più note troviamo la kombucha, ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato. Ma come farla deliziosa a casa invece di acquistarla già pronta? Con lo SCOBY (Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, colonia simbiotica di batteri e lievito)! Mettete in infusione il tè in acqua bollente, aggiungete poi lo zucchero e l’acqua fredda. Lasciate raffreddare completamente e infine aggiungete lo SCOBY, quindi coprite il barattolo con un panno di cotone e lasciatelo a temperatura ambiente per circa 10-14 giorni. Una volta pronto, potrete riutilizzare lo SCOBY e farlo continuare a crescere! Per chi è alla ricerca di qualcosa di inedito, invece, è da provare la crema di mandorle bianca fermenta: oltre a essere un’ottima fonte di proteine, grazie ai fermenti lattici è alleata dell’intestino.

In termini di benefici per la salute, molti alimenti fermentati contengono peptidi bioattivi o altre piccole molecole dall’effetto antiossidante, capaci di modulare il microbioma intestinale e migliorare la salute dell’intestino aiutando nella digestione.





Idratazione





Le bevande sportive ed energetiche tradizionali sono sempre più criticate per il contenuto di coloranti e zuccheri, i consumatori sono alla ricerca di alternative realizzate con ingredienti funzionali e naturali, su misura per le esigenze specifiche, prive di stimolanti artificiali. Eccone tre tra cui scegliere, 100% naturali. Dalla Siberia arriva il succo di caprifoglio blu, ottenuto dalle bacche della pianta, dal gusto fruttato acidulo. È detto anche “la bacca dell’eterna giovinezza” perché i suoi frutti sono ricchi di vitamine e minerali, oltre ad essere un tonico rigenerante per stomaco e fegato. Per chi è alla ricerca di un concentrato di energia, è perfetto lo shot di zenzero e mandarino bio: il puro potere della frutta da integrare facilmente nella routine quotidiana trasformando l’acqua in una vera esplosione di gusto! Versatile e perfetta per realizzare gustosi mocktail, frullati e smoothie deliziosi è l’acqua di cocco bio, che garantisce un’ottima idratazione pre e post allenamento grazie a sodio e potassio.





Alternative alla caffeina





Cresce l’interesse per le alternative alla caffeina che forniscano energia senza nervosismo, ansia o disturbi del sonno associati ad alte dosi di questa sostanza. Con l’obiettivo di potenziare le funzioni cognitive e dare un’energia più equilibrata e sostenuta, l’ingrediente di tendenza sarà il guaranà: già usato da tempi antichi come polvere miracolosa dai Guaranì, popolo indigeno del Brasile da cui prende il nome, oggi le ricerche scientifiche ne hanno rivelato i benefici per ridurre l’affaticamento fisico e mentale come superfood stimolante e rinvigorente. Il superfood è apprezzato da creativi, studenti e professionisti che hanno bisogno di rimanere acuti e concentrati per lunghi periodi.

Il caffè di lupini bio è, invece, il sostituto del caffè ideale per tutti coloro che vogliono fare a meno della caffeina, ma non vogliono rinunciare al gusto e all’aroma, dato che questa bevanda ha un sapore quasi identico a quello del classico caffè. Si ottiene dal lupino dolce, che appartiene alla famiglia dei legumi, quindi è senza glutine e contiene molte proteine, vitamine e oligoelementi.





Spicy food





Nel corso dell’anno impareremo ad aggiungere le spezie alla nostra alimentazione, torneranno infatti in voga i sapori e gli aromi esotici provenienti dall’Oriente. Si tratta di ingredienti versatili che racchiudono sia sapore che benefici funzionali per la salute, da utilizzare per arricchire zuppe, sughi, dolci e bevande. Largo quindi al peperoncino e snack piccanti, come mix di frutta secca e mais piccante che include arachidi, mais e anacardi tostati e aromatizzati. Oppure il mix per conserve per dare un twist alle verdure dell’orto con semi di senape, punte di aneto, pepe nero, pimento, bacche di ginepro, foglie di alloro e chiodi di garofano: ideale per realizzare una perfetta conserva homemade!

