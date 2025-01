Sorel, stile e innovazione

L’inverno è sinonimo di avventura, e la settimana bianca è il momento migliore per immergersi nella magia della stagione. Con SOREL, da sempre all'avanguardia nell'innovazione calzaturiera, il freddo diventa un alleato, grazie a calzature progettate per offrire protezione, stile e comfort in ogni condizione climatica.

Tra percorsi innevati, accoglienti rifugi e villaggi alpini incantati, SOREL OUT N ABOUT™ IV CHILLZ WP si conferma il compagno ideale per affrontare ogni momento della tua settimana bianca.

Gli OUT N ABOUT™ IV Chillz offrono quel perfetto equilibrio tra comodità e design, per affrontare l'inverno con un tocco di stile. Dotati di una fodera in micropile e bordo in pelliccia sintetica, questi scarponcini proteggono dal freddo, mantenendo i piedi piacevolmente caldi. La suola in gomma sagomata EVERTREAD™ garantisce stabilità sulle superfici bagnate, mentre l’intersuola ammortizzata offre supporto per tutto il giorno. Questi scarponcini sono la scelta perfetta per chi desidera un look senza tempo.