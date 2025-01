Scoperti i Bonnie e Clyde della truffa online: 19.000 euro sottratti in pochi giorni

VALLE DI MADDALONI - Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni, nel casertano, è stata smascherata un’articolata truffa informatica che ha permesso a una coppia di impossessarsi fraudolentemente di oltre 19.000 euro in pochi giorni.

Un sito “specchio” per ingannare gli acquirenti

I due truffatori, un uomo di 44 anni e una donna di 35 anni, hanno sfruttato le loro competenze informatiche per creare un sito specchio di un’attività commerciale online realmente esistente, specializzata nella vendita di pezzi di ricambio per automobili. La coppia attirava così ignari acquirenti alla ricerca di ricambi usati, inducendoli a versare anticipatamente il denaro per articoli che non sarebbero mai stati consegnati.

I pagamenti venivano trasferiti su carte prepagate intestate a uno dei due, rendendo più complessa la tracciabilità delle operazioni.

Le indagini: sopralluoghi, telecamere e incrocio di dati

L’attività investigativa, avviata a seguito delle denunce di numerose vittime, ha consentito ai Carabinieri di ricostruire nel dettaglio la truffa. Attraverso:

Sopralluoghi mirati ;

; Riconoscimenti fotografici ;

; Analisi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza di uffici postali in diverse province campane,

è stato possibile identificare i responsabili e quantificare l’entità del danno. In soli sette giorni, durante il mese di novembre 2024, la coppia avrebbe raggirato ben 18 persone.

Denunciati per truffa in concorso

Il 44enne e la compagna 35enne, entrambi residenti nel maddalonese, sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere dell’accusa di truffa in concorso.