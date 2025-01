Olio extravergine di oliva: nuovi percorsi didattici negli Istituti Alberghieri per un’eccellenza della cucina italiana

Photo credits: fonte ufficio stampa Klaus Davi

Presentato, alla presenza del prof Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), l’innovativo progetto didattico co-progettato tra RENAIA (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e Oleificio Zucchi.





Presso l’IPSEOA (Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera) Vincenzo Gioberti a Roma, RE.NA.I.A (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e Oleificio Zucchi S.p.A. hanno presentato il progetto didattico intitolato "Olio extravergine di oliva 'EVO Masterclass' - Nuovi percorsi didattici negli istituti alberghieri per un'eccellenza della cucina italiana". Frutto della co-progettazione tra istituti professionali statali e una delle aziende leader a livello internazionale nel settore oleario, "EVO Masterclass" ha l’obiettivo di formare professionisti della ristorazione e dell’ospitalità capaci di valorizzare al meglio e in contesti diversi quell’eccellenza del made in Italy che è l’olio extravergine di oliva, a vantaggio sia della competitività del nostro settore oleicolo, sia della qualità – già ampiamente riconosciuta – del nostro sistema di ristorazione e accoglienza.





Sono intervenuti Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del merito); Mirco Carloni (Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati); Luigi Valentini (presidente RENAIA); Carla Parolari (dirigente scolastica IPSEOA Vincenzo Gioberti); Alessia Zucchi (CEO Oleificio Zucchi S.p.A); e Giorgio Donegani (Tecnologo alimentare, esperto di educazione alimentare), con la moderazione del giornalista e massmediologo Klaus Davi. Alle ore 11.30 è poi seguito uno show-cooking degli studenti dell’IPSEOA Gioberti, supervisionati dal celebre cuoco Igles Corelli.





"EVO Masterclass", propone un innovativo percorso didattico sull’olio extravergine d’oliva (EVO) da sviluppare all’interno del curricolo degli Istituti Professionali per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Si rivolge alle classi del triennio (3-4-5 anno) degli istituti, che per semplicità chiameremo alberghieri, coinvolgendo prioritariamente l’indirizzo di Enogastronomia e quello di Servizi di Sala e di Vendita. Aperto a tutti gli Istituti alberghieri appartenenti a RE.NA.IA, nasce con una durata triennale, prevedendo di sviluppare nei tre anni altrettanti moduli didattici, a comporre un percorso completo e approfondito di conoscenze e competenze sull’olio extravergine d’oliva italiano. Conoscenze e competenze utili ai discenti nella loro futura pratica professionale, come promotori di una cultura diffusa dell’olio extravergine italiano.





Perché "EVO Masterclass"?





Per arricchire il percorso formativo degli studenti e aprire a nuovi sbocchi professionali. Con "EVO Masterclass" gli studenti acquisiscono competenze tecniche e culturali avanzate, tali da renderli ambasciatori dell’olio EVO (extravergine di oliva, ndr) nel contesto internazionale. Prima di tutto come cuochi capaci di renderlo protagonista in cucina e come operatori di sala competenti nel servizio dell’olio EVO, ma anche come sommelier dell’olio, blender esperti (cioè i futuri "enologi" dell’olio, ndr) e storyteller dei suoi valori tangibili e non. Poiché la cucina italiana è la più amata nei ristoranti di tutto il mondo e visto che gli Istituti Alberghieri formano i futuri operatore del settore, gli studenti che parteciperanno al pro0getto "EVO Masterclass" potranno contribuire a promuovere l’Italia legandola anche alla cultura dell’olio, e creando esperienze immersive che uniscano cucina, territorio, innovazione e tradizione.

Per valorizzare l’olio EVO italiano in tutte le sue caratteristiche. Pilastro della miglior dieta mediterranea, l’olio EVO italiano si caratterizza per una biodiversità che non ha eguali nel mondo, rappresentando un settore chiave della nostra economia agroalimentare. In Italia si contano infatti più di 500 cultivar di olive, che sono la base di un patrimonio unico, tutto da scoprire e capace di legare il piacere del gusto a quello del benessere, come solo il miglior made in Italy alimentare sa fare. Il progetto didattico "EVO Masterclass" nasce anche nella consapevolezza che investire sulla formazione significa rafforzare la competitività del settore e preservare un patrimonio unico per valore e identità.

Per promuovere la sostenibilità, collegando tradizione e innovazione. La sostenibilità, la lotta allo spreco alimentare e la promozione di un’alimentazione sana sono temi centrali nelle politiche educative e agroalimentari dell’Unione Europea e dell’Italia. È in questo contesto che "EVO Masterclass" si propone di sensibilizzare i giovani alle pratiche sostenibili di produzione e di uso dell’olio EVO, integrando la conoscenza storica e culturale con quella delle più moderne applicazioni gastronomiche e commerciali dell’olio EVO. Un percorso educativo sull’olio EVO può così contribuire a rendere attori consapevoli i giovani su temi trasversali, come il rispetto per il territorio, l’importanza di una corretta alimentazione e la necessità di preservare il patrimonio agricolo nazionale.





La struttura del progetto





- In coerenza con le migliori pratiche dell’autonomia scolastica, i contenuti del progetto sono curati dai docenti di RE.NA.IA. in collaborazione con esperti selezionati da Oleificio Zucchi.

- Il fulcro del progetto è il sito WEB dedicato, www.evomasterclass.it.

- Al sito, online dal 1° febbraio 2025, afferiscono le iscrizioni delle classi partecipanti al progetto e sempre attraverso il sito vengono distribuiti i materiali didattici e mantenuti i rapporti con gli stessi partecipanti, in una comunicazione dialogica funzionale al continuo arricchimento del percorso didattico.

- Per ogni anno dei tre previsti si propone un modulo educativo centrato su un aspetto specifico attinente la cultura professionale dell’olio extravergine d’oliva.

- Per incentivare la partecipazione delle classi e di dare la massima visibilità all’iniziativa, ogni anno viene organizzato un concorso che veda impegnate le classi partecipanti su un tema specifico, attinente il percorso svolto.





Le parole dei protagonisti





"Siamo estremamente contenti per la partenza di questo innovativo progetto didattico, tra i primi nel nostro settore a sancire una vera co-progettazione tra gli istituti alberghieri RE.NA.IA e un’azienda come la nostra, da sempre impegnata nella responsabilità sociale ed ambientale, con la promozione di buone pratiche nella certificazione della vera sostenibilità. L’Oleificio Zucchi, coerentemente con la propria missione di promozione della sostenibilità e della cultura dell’olio extravergine d’oliva, offre ai docenti di tutti gli istituti alberghieri le proprie competenze e know-how per sviluppare un progetto didattico rivolto agli Istituti Professionali per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Questo progetto si inquadra nell’ambito del protocollo di collaborazione che abbiamo siglato con la rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (RE.NA.IA.) garanzia della qualità e del successo del progetto stesso. E proprio in occasione dei nostri primi 215 anni (siamo nati nel 1810), mettiamo a disposizione di questi giovani tutta la nostra esperienza e la nostra cultura dell’olio extravergine di oliva, in un’ottica di crescita e formazione delle nuove generazioni" ha dichiarato Alessia Zucchi, ceo Oleificio Zucchi SpA.

"E’ con estremo piacere che cominceremo il nuovo anno 2025 nelle classi dei nostri Istituti con 'Olio extravergine di oliva 'EVO Masterclass' - Nuovi percorsi didattici negli istituti alberghieri per un'eccellenza della cucina italiana', un progetto didattico di grande importanza e, confido, di estremo interesse per tutti i nostri ragazzi, che cominceranno a conoscere di più e meglio un’eccellenza della nostra tavola qual è l’olio EVO appunto. Anche grazie alla passione dei nostri docenti, sono certo che riusciremo a trasmettere ai futuri operatori dell’HO.RE.CA il portato di tradizione, cultura ma anche innovazione e contemporaneità che questo prodotto eccezionale, l’olio EVO appunto, porta con sé. Un vivo ringraziamento a Carla Parolari (dirigente scolastica IPSEOA Vincenzo Gioberti) ed all’amico chef Igles Corelli, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare questo progetto didattico" ha dichiarato Luigi Valentini, presidente RENAIA – Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri.