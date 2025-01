Malena: 'Tornare vergine è impossibile, ma se potessi cambiare pelle...'

ROMA - Il mondo del porno ha avuto una grande protagonista con Filomena Mastromarino, in arte Malena, la quale ha recentemente rilasciato una confessione sincera e profonda durante un’intervista trasmessa su Rai 2, nel programma “Storie di donna al bivio”, condotto da Monica Setta. Le sue parole hanno scosso l’opinione pubblica, già anticipato da alcuni stralci che avevano suscitato grande clamore.

Durante l’intervista, Malena ha raccontato di come abbia vissuto la sua esperienza nel mondo del porno e di come, a 33 anni, si senta pronta a voltare pagina. "Tornare vergine è impossibile", ha detto, ma se potesse cambiare pelle, "tornare indietro", avrebbe fatto tutto il contrario di quello che ha fatto fino ad oggi. Un pensiero che riflette una grande sofferenza e un profondo desiderio di trovare un equilibrio nella sua vita.

Il cammino verso la pornografia: una scelta di sfida e ribellione

L'attrice, che in passato ha fatto parlare di sé per le sue scelte audaci, ha rivelato che da giovane, intorno ai 17 anni, aveva anche pensato di diventare suora, un pensiero che oggi sembra quasi irreale rispetto alla strada che ha intrapreso. Eppure, quella stessa vita, legata ad un uomo sposato con figli, l’ha spinta verso il mondo della pornografia. "Mi sono resa conto che forse era quella vita a spingermi verso il porno", ha raccontato, parlando di come fosse una sorta di sfida e ribellione contro una vita che sentiva stretta.

"Non pensavo che penetrasse così dentro la mia persona"

Malena ha anche ammesso di non aver mai pensato che il sesso potesse entrare così profondamente nella sua vita, sentendolo inizialmente come un semplice lavoro. La realtà, però, l’ha colpita duramente: "Il sesso è una cosa molto delicata, molto intima", ha detto, riflettendo su come un atto che si pensava fosse solo fisico possa influenzare così tanto la propria persona, portando con sé difficoltà sia emotive che psicologiche. Un percorso difficile, segnato da rapporti complicati, come quello con l'uomo sposato, che l’ha portata a scoprire una parte di sé che non pensava fosse lì.

Il passo verso l’addio al porno

"Era la prima volta che posavo nuda davanti alla telecamera", ha ricordato Malena, parlando del suo esordio nel mondo del porno. Nonostante l’iniziale incertezza, il suo percorso è stato un crescendo che l’ha portata alla ribalta come una delle star più celebri. Il suo cugino Gabriele, che era anche braccio destro di Rocco Siffredi, le aveva predetto che la sua vita sarebbe cambiata radicalmente, ma Malena non immaginava che il clamore che avrebbe seguito sarebbe stato tanto forte.

Tuttavia, dopo oltre un anno di distanza dal suo ultimo set porno, Malena ha preso una decisione decisiva: "Ho deciso di dire basta al porno". Il mondo delle luci, delle paillettes e delle scene esplicite le piaceva, ma c'era qualcosa che le mancava. La realtà della fama non sempre coincide con quella che ci si immagina, e alla fine Malena ha compreso che, pur avendo ricevuto tanto dal suo personaggio, ha perso anche tanto in termini di privacy e serenità.

Un addio definitivo

Nonostante il successo, la sua scelta di abbandonare il porno è stata definitiva. "Malena mi ha dato tanto ma mi ha anche tolto tanto", ha concluso, rendendo evidente come la sua carriera nel mondo del porno non sia stata solo una questione di fama e denaro, ma anche di un sacrificio personale e psicologico che l’ha consumata.