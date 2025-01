Los Angeles in fiamme: il bilancio sale a 25 morti, allerta per nuovi incendi devastanti

LOS ANGELES - Los Angeles continua a combattere contro l'inferno che sta distruggendo vasti tratti della sua area metropolitana. I venti forti, che non danno tregua, stanno spingendo le fiamme in direzioni pericolose, alimentando il rischio di una "esplosione del fuoco" nelle prossime ore. Le autorità locali sono in allerta massima, poiché il pericolo di nuovi incendi è ancora molto concreto.

Il bilancio delle vittime, purtroppo, continua a crescere. Ad oggi, i morti accertati sono 25, mentre sono almeno 26 le persone risultate disperse nelle zone più colpite dagli incendi. Oltre alle perdite umane, i danni materiali sono incalcolabili, con stime che parlano di una cifra che si aggira intorno ai 250 miliardi di dollari, un colpo devastante per la città e i suoi abitanti.

Nel tentativo di fermare la corsa delle fiamme, i vigili del fuoco stanno utilizzando i canadair per spargere una polvere anti fiamme che tinge di fucsia l'aria e i paesaggi di Los Angeles. Questo intervento, sebbene efficace nel rallentare il propagarsi degli incendi, non è sufficiente a fermare il disastro che si sta compiendo. La metropoli, infatti, è avvolta da una nebbia densa e inquietante che fa emergere uno scenario apocalittico.

Le operazioni di spegnimento e salvataggio sono in corso senza sosta, ma la situazione rimane critica, con la speranza che il vento possa calare e permettere alle forze di emergenza di avere il controllo della situazione. Le autorità locali hanno esortato la popolazione a seguire con attenzione le istruzioni di evacuazione e ad evitare le aree a rischio.

Los Angeles è nel mezzo di una delle sue battaglie più difficili, e i suoi abitanti continuano a sperare che l'incubo delle fiamme possa presto giungere al termine.