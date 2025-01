Liberazione immediata di Cecilia Sala: le richieste dell’Italia all’Iran

ROMA - La liberazione immediata di Cecilia Sala, condizioni di detenzione dignitose e assistenza consolare: sono queste le richieste avanzate dall’Italia all’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, convocato alla Farnesina su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Le azioni della Farnesina

“Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l’ambasciatore iraniano a Roma”, aveva annunciato in mattinata Tajani su X. Il ministro ha ribadito che il governo “lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione, Cecilia e i suoi genitori non saranno mai lasciati soli”.

Il caso di Cecilia Sala

Cecilia Sala, giornalista italiana, è detenuta in Iran dal 19 dicembre. La sua situazione è stata al centro di un vertice di poco meno di un’ora a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano e i Servizi di intelligence. Al termine del vertice, Giorgia Meloni ha incontrato Elisabetta Vernoni, madre della giornalista.

Le richieste italiane all’Iran

Durante l’incontro alla Farnesina, l’ambasciatore italiano Riccardo Guariglia ha avanzato richieste precise all’ambasciatore Sabouri:

Liberazione immediata di Cecilia Sala , entrata in Iran con regolare visto giornalistico.

Condizioni di detenzione dignitose , nel rispetto dei diritti umani.

Piena assistenza consolare, inclusa la possibilità per l’ambasciata d’Italia a Teheran di visitare la giornalista e di fornirle i generi di conforto finora negati.

Un impegno costante

Il governo italiano resta impegnato con determinazione nel garantire la sicurezza e la liberazione della connazionale, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni di detenzione e sulla tutela dei suoi diritti umani.