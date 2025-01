Israele: Hamas ha violato il cessate il fuoco a Gaza

Israele ha accusato Hamas di aver commesso due violazioni dell'accordo di cessate il fuoco in corso a Gaza. L'ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato che: "Arbel Yehud non è stata ancora rilasciata e l'elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1 non è stato ancora presentato". In risposta a queste violazioni, Israele ha deciso di non approvare il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale della Striscia. La notizia è stata riportata dal Times of Israel.

Scontri in Libano: Due Morti tra i Feriti da Fuoco Israeliano

Il Ministero della Sanità libanese ha riferito di due decessi tra i feriti causati dal fuoco delle forze israeliane contro residenti nel sud del Libano. La situazione nella regione continua ad essere tesa, con scontri che coinvolgono anche aree al di fuori della Striscia di Gaza.

Trump Propone un Piano per Gaza

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato un controverso piano per affrontare la crisi a Gaza. Trump ha proposto che Egitto e Giordania accolgano i palestinesi dai territori, con l'obiettivo di "ripulire" Gaza e promuovere la pace in Medio Oriente. "Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliremo tutto", ha affermato Trump, definendo Gaza un "cantiere di demolizione". Ha inoltre specificato che questa soluzione potrebbe essere temporanea o permanente.

La proposta ha già sollevato dubbi e critiche a livello internazionale, poiché comporta implicazioni significative per la stabilità regionale e i diritti dei palestinesi.