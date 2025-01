Israele e Hamas: firmato a Doha l’accordo di tregua con la mediazione di USA e Qatar

DOHA – I negoziatori di Israele e Hamas hanno ufficialmente firmato a Doha un accordo di tregua, siglato con il sostegno dei mediatori statunitensi e qatarioti. L’annuncio arriva in un momento di intensa attività diplomatica e militare nella regione.

La posizione di Israele

L’ufficio del primo ministro israeliano ha confermato che la Commissione dei Ministri per gli Affari di Sicurezza Nazionale ha esaminato gli aspetti politici, di sicurezza e umanitari legati all’accordo, raccomandandone l’approvazione. "L'accordo proposto sostiene il raggiungimento degli obiettivi della guerra", si legge nella dichiarazione ufficiale. Una riunione del governo è prevista per oggi, durante la quale si discuterà il piano definitivo.

Garanzie statunitensi e fase due dell’accordo

Il primo ministro Benjamin Netanyahu, intervenendo durante la riunione del gabinetto, ha sottolineato di aver ricevuto "garanzie inequivocabili" da parte dei presidenti americani Joe Biden e Donald Trump. Tali garanzie includono il sostegno degli Stati Uniti in caso di fallimento della fase due dell’accordo, qualora Hamas non accettasse le richieste di sicurezza avanzate da Israele. In tal caso, l’IDF (Israel Defense Forces) riprenderà le operazioni militari nella Striscia di Gaza con il pieno supporto degli Stati Uniti, come riportato da Ynet.

Un momento cruciale per il conflitto

L'accordo rappresenta un punto di svolta nella crisi, aprendo la strada a negoziati per una soluzione a lungo termine, pur lasciando margini di incertezza sulla sua effettiva attuazione. Il coinvolgimento diretto di mediatori internazionali, come gli Stati Uniti e il Qatar, evidenzia la rilevanza globale della questione e la necessità di trovare un equilibrio tra esigenze di sicurezza e umanitarie.

Il mondo resta in attesa di ulteriori sviluppi e delle decisioni del governo israeliano nelle prossime ore.