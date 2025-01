Furti a Reggio Emilia: carabinieri liberi dal servizio arrestano un uomo in flagranza di reato

REGGIO EMILIA - Un'operazione tempestiva da parte dei Carabinieri di Casina ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni, residente in un comune dell'Appennino reggiano, accusato di tentato furto in abitazione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 29 gennaio scorso, quando un cittadino ha notato un individuo che, con fare sospetto, stava tentando di entrare in una casa privata.

L'uomo aveva forzato la persiana avvolgibile di una portafinestra e infranto il vetro per introdursi nell'abitazione. Fortunatamente, il suo tentativo non è passato inosservato: il testimone ha prontamente allertato un carabiniere della locale stazione, che era libero dal servizio, avvertendolo dell'accaduto. Il carabiniere ha immediatamente contattato due colleghi e, insieme, si è precipitato sul luogo del furto.

Giunti all'abitazione, i tre militari hanno notato segni evidenti di effrazione: la persiana della portafinestra era stata forzata e tenuta aperta con una scopa, e il vetro della finestra era stato infranto. All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno sorpreso il 46enne mentre si trovava nel corridoio, con addosso un paio di guanti e un borsello a tracolla contenente strumenti atti allo scasso: un cacciavite rosso lungo 22 cm, un coltello con una lama di 11 cm, un tagliavetro e altro materiale, tra cui un passamontagna.

La vittima, che si trovava in casa, ha riferito di aver sentito dei rumori provenire dalla zona del balcone, vicino alla serranda, e di aver subito dato l'allarme. Grazie alla tempestiva reazione del cittadino e dei carabinieri, il tentativo di furto è stato sventato prima che l'intruso potesse completare il crimine.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati simili, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto in abitazione e, al termine delle formalità di rito, è stato posto a disposizione della Procura reggiana. Gli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità sono stati sequestrati come parte delle indagini, che proseguiranno per approfondire la vicenda e determinare ulteriori sviluppi.