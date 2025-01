Cecilia Sala torna in Italia, APAMRI: 'Successo della diplomazia e delle istituzioni italiane'



APAMRI celebra il risultato straordinario ottenuto grazie alla Presidenza del Consiglio, all’intelligence e alla diplomazia italiana, riaffermando il valore della solidarietà e della tutela dei cittadini all’estero





L’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (APAMRI) esprime grande soddisfazione per il ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala, rilasciata dalle autorità iraniane grazie al lavoro congiunto della Presidenza del Consiglio, dell’intelligence e della diplomazia italiana.





Il Segretario Generale di APAMRI, Michele Grillo, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: «Questo risultato straordinario dimostra l’efficacia e la sensibilità della nostra rete diplomatica e delle istituzioni italiane. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a questa operazione complessa e delicata».





Anche il Presidente di APAMRI, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, ha espresso profonda gratitudine: «Il rientro di Cecilia Sala è un traguardo che ci ricorda quanto sia fondamentale l’azione diplomatica nel tutelare i cittadini italiani ovunque si trovino. La nostra diplomazia è un pilastro del prestigio e della forza del nostro Paese a livello internazionale».





APAMRI plaude alla prontezza e alla competenza con cui le istituzioni hanno affrontato la vicenda, ribadendo il proprio impegno nel supportare iniziative volte alla tutela dei diritti e della sicurezza degli italiani all’estero.





«Oggi – ha concluso Michele Grillo – celebriamo non solo il ritorno di Cecilia, ma anche la professionalità e la solidarietà che hanno reso possibile questo lieto epilogo. È un esempio di come l’Italia sappia rispondere con determinazione e umanità in situazioni di estrema delicatezza».





L’Associazione si unisce alla gioia dei familiari, colleghi e amici di Cecilia Sala, augurandole di riprendere al più presto il suo prezioso lavoro con rinnovata serenità.





APAMRI conferma il proprio impegno per sostenere le istituzioni nella difesa dei diritti fondamentali e della sicurezza di ogni cittadino italiano, ovunque si trovi nel mondo.