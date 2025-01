Australian Open: Sinner demolisce De Minaur in tre set

SYDNEY - Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale agli Australian Open con una vittoria schiacciante contro Alex De Minaur, battuto con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-1. Il match, durato poco più di due ore, ha evidenziato il dominio del numero uno al mondo contro un avversario che nulla ha potuto contro il ritmo forsennato imposto dall’altoatesino.

Primo set: Sinner scatta con il break decisivo

Il primo set si decide nel quarto game, quando Sinner strappa il servizio all’amico ed ex compagno di doppio De Minaur alla seconda palla break. Da lì, l’azzurro gestisce con autorità i propri turni di battuta e chiude il parziale in 38 minuti, imponendo il suo gioco con colpi precisi e potenti che mettono in crisi l’australiano.

Secondo set: ritmo inarrestabile

Il secondo set si apre con un immediato break a favore di Sinner, che si porta avanti già nel primo game. De Minaur appare incapace di reggere il ritmo martellante del numero uno al mondo, cedendo nuovamente il servizio nel quinto game. Sinner mantiene il controllo e chiude il set con il punteggio di 6-1, in appena 40 minuti.

Terzo set: un dominio totale

Il terzo set è una dimostrazione di forza assoluta da parte di Sinner. L’azzurro infligge due break consecutivi a un De Minaur ormai stremato e incapace di opporre resistenza. Neanche il supporto del pubblico di casa, che cerca di incitare il beniamino australiano, riesce a scuoterlo. Il set si chiude con un netto 6-1, sancendo la supremazia di Sinner.