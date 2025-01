Accordo tra Israele e Hamas: previsti rilasci di ostaggi e concessioni di transito

Prossimi rilasci pianificati

Il primo ministro israelianoha annunciato ieri sera di aver raggiunto un accordo con Hamas per risolvere una disputa legata al rilascio di ostaggi. Come riportato dal Times of Israel, la civile, il soldatoe un terzo ostaggio di cui non è stato reso noto il nome saranno rilasciati giovedì.

Inoltre, è stato confermato che altri tre ostaggi saranno liberati nella giornata di sabato, in linea con quanto stabilito nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco in corso tra le due parti.

Documento sulla condizione degli ostaggi

Israele ha ricevuto da Hamas un documento in cui viene dichiarato lo stato di salute e la condizione degli ostaggi ancora trattenuti. Questo passo è stato fondamentale per sbloccare l'impasse nella trattativa.

Concessioni di transito per Gaza

In cambio, l’IDF (Israeli Defense Forces) ha ripristinato, a partire da questa mattina, il permesso per i cittadini di Gaza di transitare verso la parte settentrionale della Striscia.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo per garantire il rilascio di ostaggi e, al tempo stesso, un'apertura umanitaria per la popolazione civile di Gaza, anche se il contesto rimane estremamente delicato.