A Striscia la Notizia: Vittorio Brumotti “by night”: immagini shock della guerriglia urbana a Napoli per il Cippo di Sant’Antonio

NAPOLI - Roghi, sassaiola e bombe carta: Napoli è stata teatro di violenti disordini notturni. Questa sera su Canale 5, alle ore 20:35, Striscia la Notizia inaugura un nuovo filone d’inchiesta con Vittorio Brumotti “by night”, un reportage nelle città italiane per documentare situazioni di estremo rischio e degrado.

Una notte di fuoco a Napoli

Nel servizio odierno, Brumotti mostrerà le drammatiche immagini di una vera e propria guerriglia urbana, avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. La città partenopea è stata messa a ferro e fuoco da alcune baby gang durante i festeggiamenti per il Cippo di Sant’Antonio, tradizionale ricorrenza che prevede l’accensione di falò nelle strade.

Quella che dovrebbe essere una celebrazione popolare si è trasformata in un incubo per i cittadini:

Incendi appiccati in diverse aree della città.

appiccati in diverse aree della città. Sassaiola, lanci di bottiglie e bombe carta nelle strade, che hanno messo a rischio l’incolumità dei passanti e degli abitanti.

nelle strade, che hanno messo a rischio l’incolumità dei passanti e degli abitanti. Una sensazione generale di insicurezza che ha reso la notte un momento di caos e paura.

Una nuova frontiera per l’inchiesta

Con il suo format “by night”, Brumotti si immerge in contesti urbani problematici per documentare situazioni critiche e sensibilizzare l’opinione pubblica sui disagi che i cittadini affrontano quotidianamente. Napoli, con gli episodi documentati in occasione del Cippo di Sant’Antonio, è solo il primo capitolo di un’indagine che si preannuncia intensa e rivelatrice.

Non perdete il servizio completo questa sera su Striscia la Notizia, alle ore 20:35 su Canale 5.