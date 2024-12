Video shock, squalo tigre morde sub alla testa

Le Maldive sono meglio conosciute come una destinazione per vacanze da sogno. Ma sono anche considerate un santuario dei grandi squali, un luogo dove gli enormi predatori stazionano tutto l'anno e spesso, purtroppo, attaccano anche degli esseri umani. Nel corso di un'immersione alle Maldive, infatti, un sub è stato morso alla testa da uno squalo tigre. Il video della brutta disavventura alle Maldive per un sub, morso alla testa da uno squalo tigre ha fatto il giro dei social.Nel dettaglio, durante un’immersione vicino all’isola di Hulhumale, un’isola nei pressi della capitale Male, il malcapitato, che indossava un cappuccio dai colori vivaci, è stato raggiunto alle spalle dall’enorme squalo tigre che lo ha addentato alla nuca. Colto di sorpresa e certamente disorientato, il sub ha provato a divincolarsi agitando gambe e mani, riuscendo così a liberarsi e a risalire in superficie.Il gruppo di turisti, di cui faceva parte il sub aggredito, non stava nuotando in un centro di immersione locale, ma si ritiene che sia arrivato in motoscafo da Maafushi, nell’atollo meridionale di Kaafu. L’uomo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha avuto bisogno di diversi punti di sutura.Ecco il link del video che immortala il momento dell’attacco dello squalo tigre al sub che sta facendo il giro dei social disponibile: