Vent'anni di magia, a Natale si può sostenere Make-A-Wish Italia per realizzare i desideri di bambini gravemente malati

Vent'anni di desideri realizzati, vent'anni di speranza. Make-A-Wish Italia Onlus, infatti, dal 2004 trasforma i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie in realtà. Ogni desiderio realizzato porta con sé un'emozione unica, che dona ai piccoli pazienti e alle loro famiglie la forza e coraggio per affrontare il percorso terapeutico.





Una malattia cronica, specialmente da bambini, influisce profondamente sulla qualità della vita del paziente e della sua famiglia: i trattamenti prolungati, le visite in ospedale e le sfide quotidiane pesano sulla serenità di tutti. Sostenere Make-A-Wish Italia Onlus significa scegliere un’associazione in grado di trasformare ogni donazione in un impatto tangibile e diretto sulla vita dei bambini gravemente malati. Il sostegno di cittadini e aziende è fondamentale per continuare a realizzare i desideri e a conferma dell'impegno dell'associazione, nel 2023 l'86% delle spese è stato destinato direttamente alla realizzazione dei desideri.





In occasione dei vent’anni, la campagna di Natale diventa un’occasione speciale per contribuire a portare avanti questa missione, offrendo diversi modi per fare la differenza. È possibile, per esempio, adottare un desiderio: chi aderisce riceverà aggiornamenti sulla storia del bambino e, al momento della realizzazione, si potranno vedere le foto e leggere le testimonianze delle emozioni vissute dal bambino, dalla sua famiglia e dai volontari coinvolti.





Per chi desidera fare un regalo solidale, Make-A-Wish Italia Onlus propone una selezione di idee artigianali e uniche, perfette per amici, familiari e clienti: dal Panettone Make-A-Wish, alle Ciocco-Stelle, alla novità di quest’anno, la Pallina di Natale Make-A-Wish da appendere all’albero, al Calendario 2025 con immagini di desideri realizzati e alla Stellina Luminosa. Inoltre, sono disponibili le speciali box regalo Make-A-Wish, composta da golosi di prodotti. Tutte le idee regalo sono disponibili sullo shop online.





Inoltre, grazie al prezioso sostegno delle aziende, Make-A-Wish Italia Onlus realizza iniziative personalizzate allineate alle strategie di responsabilità sociale, creando esperienze che trasformano la solidarietà in un atto concreto di speranza. Sostenere Make-A-Wish permette alle aziende di offrire ai propri dipendenti un’opportunità unica: essere parte attiva nella realizzazione di un desiderio che porta gioia e sollievo a bambini gravemente malati e alle loro famiglie, generando un impatto emotivo profondo e indimenticabile. Dalle donazioni tramite Payroll Giving – che consente ai dipendenti di offrire volontariamente ore di lavoro per sostenere un desiderio – all’adozione di un desiderio come dono aziendale, fino agli eventi solidali per promuovere i regali Make-A-Wish, ogni gesto si traduce in un messaggio di speranza e vicinanza. Per un’azienda, scegliere Make-A-Wish Italia Onlus significa non solo fare la differenza nella vita dei piccoli e delle loro famiglie, ma anche condividere con i propri dipendenti l’emozione e la gratificazione di trasformare un desiderio in realtà rafforzando il legame umano e solidale che unisce l’azienda alla comunità.





Per maggiori informazioni sul Natale Solidale di Make-A-Wish Italia Onlus: https://www.makeawish.it/natale/





"Per ogni desiderio realizzato, c’è una vita che si illumina di speranza. Sostenere Make-A-Wish a Natale è un gesto che può fare la differenza nella vita dei bambini e delle famiglie che affrontano ogni giorno sfide difficili - dichiara Sune Frontani, Presidente e Co-Fondatrice di Make-A-Wish Italia Onlus - Grazie di cuore a chi sceglierà di stare al nostro fianco".





Make-A-Wish Italia Onlus è affiliata a Make-A-Wish, nata negli Stati Uniti nel 1980 dal desiderio di Chris, bambino di 7 anni, di essere un poliziotto. Make-A-Wish International è oggi una delle organizzazioni non profit più conosciute al mondo, presente in 50 Paesi e sostenuta da oltre 27.000 volontari, che hanno reso possibile la realizzazione di oltre 585.000 desideri di bambini che lottano contro malattie gravi. Lo scorso anno Make-A-Wish ha esaudito quasi 35.000 desideri in tutto il mondo.





È possibile sostenere Make-A-Wish® Italia:

- Scegliendo i prodotti dello shop solidale: https://shop.makeawish.it/

- sostegno da parte di realità aziendali: https://www.makeawish.it/aziende/