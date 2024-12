MasalaeForesta: in radio il brano ''15 agosto'', un invito a riscoprire la pace nelle piccole gioie quotidiane

Il duo, formato da Miriam Masala e Joe Foresta, pubblicano il nuovo singolo dal titolo ''15 agosto''', un brano che evoca immagini di una giornata al mare, di un viaggio in macchina con la musica a tutto volume, e dei momenti speciali trascorsi con la persona amata, sdraiati a guardare le stelle. Questo brano si distingue per la sua essenza pura, dove ogni elemento – dal testo al cantato, fino alla produzione – riflette una sincerità autentica.

Con “15 Agosto”, MasalaeForesta offrono agli ascoltatori un’esperienza emozionale, un invito a riscoprire la pace nelle piccole gioie quotidiane.

Per il videoclip è stata scelta una performance live intima, catturata dall’occhio attento di Emilio Calí e montata con cura da Giuseppe Foresta. Il video riflette l’essenza del brano, mettendo al centro la semplicità e l’autenticità che “15 Agosto” ispira. Alternando frammenti di un loro concerto, il duo trasmette la bellezza di quei momenti condivisi con il pubblico, tra abbracci e voci che si uniscono nel canto. È un invito a riscoprire il piacere di stare insieme e vivere la musica a cuore aperto, come se il tempo potesse fermarsi, anche solo per un attimo prezioso.