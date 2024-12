La Russia prepara il ritiro delle sue forze dalla Siria

Secondo quanto riportato dalla CNN, la Russia sembra essere in procinto di ridurre la sua presenza militare in Siria. Le immagini satellitari raccolte oggi da Maxar mostrano attività significative alla base aerea russa di Khmeimim, situata a Latakia, sulla costa nordoccidentale della Siria.

Due aerei cargo militari AN-124, dispiegati sulla pista, sono stati fotografati pronti per il carico. Le immagini rivelano anche che un elicottero d’attacco Ka-52 è in fase di smontaggio, probabilmente per essere trasportato fuori dalla base. Un sistema di difesa missilistico S-400, precedentemente operativo in Siria, risulta smontato e preparato per il trasporto.

Il contesto umanitario: oltre un milione di sfollati

Nel frattempo, la situazione umanitaria in Siria continua a deteriorarsi. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha riferito che 1,1 milioni di persone sono state recentemente sfollate dall'inizio di una nuova escalation di ostilità il 27 novembre. La maggioranza degli sfollati sono donne e bambini, evidenziando la drammaticità della crisi che colpisce il Paese ormai da anni.

Violazioni dei diritti umani: incriminato un ex ufficiale siriano

Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l’incriminazione a livello federale di Ousman Alsheikh, ex capo del sistema carcerario siriano, residente attualmente in South Carolina. Alsheikh è accusato di gravi violazioni dei diritti umani e torture perpetrate durante il suo mandato in Siria. Il caso segna un ulteriore capitolo nella ricerca di giustizia per le vittime dei crimini di guerra commessi durante il conflitto siriano.

Una fase di transizione per la presenza russa in Siria

Le mosse della Russia potrebbero segnare una fase di riorganizzazione o riduzione della sua presenza militare in Siria, mentre la crisi umanitaria e le questioni di giustizia internazionale continuano a influenzare il panorama geopolitico del Paese. Resta da vedere quale impatto avrà questo sviluppo sugli equilibri regionali e sul futuro del conflitto siriano.