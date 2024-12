Il pesce congelato piace sempre più, anche a Natale: Sapore di Mare propone il suo menù accessibile, gourmet e di qualità

Photo credits: fonte ufficio stampa Spin-To

Un Natale blu come il mare, con il pesce protagonista delle tavole natalizie da Nord a Sud. Boom del congelato che con Sapore di Mare, leader nella commercializzazione di prodotti ittici congelati sfusi, rende il menù attento alla salute e al portafogli.





Il consumo di congelati in Italia ha registrato lo scorso anno un nuovo massimo storico: lo scelgono 9 italiani su 10, con l’ittico frozen al terzo posto per consumo sia di pesce naturale che di pesce preparato e panato (Report dell’IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati). Le previsioni per Natale 2024 indicano una sostanziale continuità con questo trend, con un picco legato alle tradizioni natalizie che da Nord a Sud rendono il pesce, i molluschi e i crostacei protagonisti del 75% dei menù degli italiani. Ma l’inflazione resiste. Stando alle anticipazioni dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest’anno si registrerà un rincaro nel periodo natalizio del +2,4% nel solo settore alimentare.





In questo contesto Sapore di Mare, azienda di Corridonia leader dal 1992 nella commercializzazione di prodotti ittici congelati sfusi, si propone come un punto di riferimento per i consumatori, offrendo un’ampia gamma di prodotti per deliziare il palato di tutti, senza rinunciare a qualità, sicurezza e convenienza.





Con il suo concept "Blue is the new Christmas", Sapore di Mare porta il blu del mare in tavola con prodotti che spaziano dalle vongole veraci al pesce azzurro, dal salmone al tonno per soddisfare i gusti di tutti, dai grandi ai piccini. Per chi non ha voglia di rinunciare ad una coccola premium nei giorni di festa, è disponibile anche un ampio ventaglio di scelte per i palati più esigenti come il gambero rosso del nostro Mediterraneo e l’astice blu, anche conosciuto come astice europeo, una specie pregiata e dal gusto inconfondibile, oltre che ricca di proteine e vitamine.





Un esempio? Il menù natalizio pensato da Sapore di Mare per 4 persone:

- Antipasti: Insalata di mare, gambero rosso e sauté di vongole

- Primo: Tagliolini all’astice

- Secondi: Capesante gratinate e coda di rospo





Il costo totale per una famiglia composta da 4 persone è di 90 euro per tutta la qualità del pesce sfuso più pregiato. E per chi non avesse voglia e tempo di cucinare senza rinunciare alla bontà del mare in tavola, Sapore di Mare propone tantissimi piatti pronti pratici e veloci per tutte le portate – dai primi ai contorni – e per tutti i gusti.





Negli oltre 100 punti vendita in tutta Italia, Sapore di Mare offre tutto il buono del mare ogni giorno e si propone come un solido alleato anche per i menù delle Feste.