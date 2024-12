'Il magico calore dell’avvento', nuovo concorso a premi della Latteria Sociale Merano

Latteria Sociale Merano - azienda altoatesina specializzata nella produzione di yogurt di alta qualità – annuncia il nuovo Concorso a Premi "Il magico calore dell’avvento"; 4 settimane in cui sarà possibile vincere numerosi premi, fino al più importante: un soggiorno di 5 notti per due persone presso il Maso Brunnerhof ad Avelengo (Merano BZ), che dovrà essere effettuato tra il 01/02/2025 e il 31/01/2026, nei periodi di apertura del maso. Latteria Sociale Merano - azienda altoatesina specializzata nella produzione di yogurt di alta qualità – annuncia il nuovo Concorso a Premi "Il magico calore dell’avvento"; 4 settimane in cui sarà possibile vincere numerosi premi, fino al più importante: un soggiorno di 5 notti per due persone presso il Maso Brunnerhof ad Avelengo (Merano BZ), che dovrà essere effettuato tra il 01/02/2025 e il 31/01/2026, nei periodi di apertura del maso.





I tanti premi in palio includono, tra gli altri, tovagliette e cuscini "Cervi e Cuore", coperte 100% lana ALTO ADIGE 150x200 con stelle alpine, sempre in stile tirolese, e tante confezioni di Yogurt Bella Vita Goloso, Bella Vita Drink e Yogurt Latte fieno doppio strato.





Per la partecipazione al Concorso sarà sufficiente seguire il profilo Instagram o Facebook di Latteria Sociale Merano, commentare i post inserendo nel commento la Keyword YOGURT e menzionando almeno n. 3 amici nel testo del commento. La Keyword inserita nel commento attiverà automaticamente il Chatbot, dove sarà sufficiente seguire le poche istruzioni per poi partecipare all’Estrazione Finale dei premi in palio. È possibile una sola partecipazione per un profilo social, per ogni settimana di Concorso.





Profili social di Latteria Sociale Merano: Instagram: @latteria_merano e Facebook: Latteria Merano – Milchhof Meran





Entro il 31 gennaio 2025, in presenza di un Funzionario a tutela della fede pubblica della CCIAA o Notaio, verranno effettuate le estrazioni settimanali. Da ogni database (uno per ogni settimana), contenente tutte le partecipazioni andate a buon fine, nella relativa settimana di Concorso verranno estratti, con apposito algoritmo certificato, i vincitori dei premi.





I premi eventualmente non assegnati relativi all’estrazione finale confluiranno nell’estrazione finale generale di ripescaggio del Concorso a Premi.