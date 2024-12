Cioccolato Gourmet per il Capodanno, la linea esclusiva di Simona Solbiati

Photo credits: fonte ufficio stampa

La choco designer Simona Solbiati ha ideato per la cene di Capodanno con una creazione unica e sorprendente: una selezione di cioccolatini gourmet dal gusto innovativo, pensata per chi cerca un’esperienza sensoriale fuori dall’ordinario





Con la sua perfetta conoscenza del cioccolato e delle sue infinite possibilità, Simona Solbiati ha voluto sperimentare nuovi accostamenti, superando i confini tradizionali di dolce, amaro e salato.





"Ho voluto esplorare nuovi sapori, giocando con ingredienti che potrebbero sembrare azzardati ma che, in realtà, si combinano in un equilibrio perfetto" afferma Solbiati. Il risultato di questa audace ricerca è una linea di cioccolato che include abbinamenti inaspettati ma armoniosi, capaci di sorprendere le papille gustative e offrire un’esperienza di gusto straordinaria.





Tra le proposte più originali troviamo accostamenti insoliti, come il tartufo, il peperone con miele di lavanda, e il foie gras, tutti combinati con il cioccolato di alta qualità in creazioni che si sciolgono in bocca, regalando una sensazione di gusto straordinaria. La linea gourmet comprende diverse versioni di cioccolatini con ingredienti come verdure, pesce, formaggio e caviale, che conferiscono una nota raffinata e inusuale ad ogni creazione.





Proposte e abbinamenti:





FOIE GRAS: un cuore di ganache al foie gras racchiuso in un guscio di cioccolato fondente.

TARTUFO: un cioccolato fondente al 72% con una ganache delicata al tartufo.

SALMONE: cioccolato fondente al 70% con salmone affumicato, marmellata di arancia siciliana e crema fraiche.

CIPOLLA: un cioccolato fondente al 70% con cipolla di Tropea caramellata al vino rosso e granella di pistacchio di Bronte.

PEPERONE: cioccolato fondente al 70% con peperone confit al miele di lavanda.

GORGONZOLA: cioccolato fondente al 70% con gorgonzola, pere e noci.

CAVIALE: cioccolato bianco con una morbida crema di zabaione e perle di caviale.

Le praline sono un’ottima scelta per un aperitivo di Capodanno e possono essere perfettamente abbinate a un Kir Royal o a un calice di bollicine. Il Kir Royal, con il suo mix di champagne e crème de cassis, ha una freschezza in grado di bilanciarne la morbidezza e la golosità, mentre le bollicine, con la loro effervescenza, possono accentuarne i sapori e creare un contrasto piacevole.





Informazioni di acquisto





La linea Cioccolato Gourmet è disponibile su ordinazione presso i punti vendita di Milano, Via Ruggiero Settimo, 4 e Brescia, Corsia del Gambero 10.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: laboratorio milanese telefono 0209970589; la boutique del cioccolato telefono 0300974999.