Cesena: vuole riavvicinarsi alla ex, arrestato per stalking

CESENA – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena con l’accusa di atti persecutori aggravati.

L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 da parte di una giovane donna, che ha segnalato la presenza inquietante del suo ex convivente. L’uomo, residente in un’altra provincia, aveva già precedenti condanne per comportamenti simili ed era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

Nonostante il provvedimento, l’uomo aveva ripreso a importunare e avvicinare la donna, tanto da spingerla a chiedere aiuto. I carabinieri lo hanno rintracciato tempestivamente mentre si trovava nei pressi della vittima a Cesena.

Arresto e conseguenze

L’individuo è stato immediatamente fermato e arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì. L’udienza di convalida dell’arresto è prevista per oggi, dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì.