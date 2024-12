Barletta Andria Trani: Natale 2024 più sicuro. I carabinieri intensificano i controlli

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha messo in campo un articolato piano di controllo del territorio per tutto il periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e tranquillo sia per i cittadini residenti sia per i numerosi turisti che affolleranno i centri storici per lo shopping natalizio e le attività festive.Le attività di prevenzione, già avviate, copriranno l’intera provincia, con particolare attenzione alle città di Barletta, Andria e Trani. L’azione dei Carabinieri sarà capillare e diversificata, con un’intensificazione della presenza nelle aree più frequentate, comprese vie e piazze principali, mercatini di Natale e zone ad alta affluenza.A Trani, in particolare, l’atmosfera natalizia sarà resa ancora più speciale dalla presenza di Carabinieri in uniforme di rappresentanza che indosseranno il tradizionale mantello. Non mancheranno momenti di grande suggestione con la pattuglia a cavallo del Reparto Biodiversità di Martina Franca, che contribuirà a rendere l’ambiente festivo unico e in armonia con il clima natalizio.Questo impegno straordinario dei Carabinieri non mira soltanto a garantire sicurezza, ma anche a rafforzare la vicinanza delle forze dell’ordine alla comunità, creando un contesto di serenità e fiducia per tutti coloro che vivono o visitano la provincia in questo periodo dell’anno.