Allarme truffa case vacanza: l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” mette in guardia i turisti

BARI - Con l’avvicinarsi del Capodanno, cresce la voglia di organizzare una vacanza in località di montagna, città d’arte o mete celebri per la movida. Tuttavia, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” lancia un allarme: attenzione alle truffe legate agli affitti di case vacanza, un fenomeno che si ripresenta con frequenza in questo periodo.Il fenomeno delle truffeCome segnalato dall’Associazione, ogni anno numerosi consumatori vengono ingannati da annunci online di immobili di lusso offerti a prezzi estremamente convenienti. Case vacanza inesistenti, proprietari inesistenti, e addirittura multipli affittuari dello stesso immobile sono solo alcune delle trappole in cui si può cadere.“Le segnalazioni ricevute nel tempo evidenziano una casistica ampia,” spiega l’avv. Emilio Graziuso, presidente dell’Associazione. Tra le situazioni più frequenti:• Consumatori che, dopo aver pagato, scoprono che l’immobile non esiste.• Alloggi reali ma già occupati dai legittimi proprietari.• Turisti provenienti da diverse parti d’Italia che si ritrovano davanti alla stessa casa vacanza, tutti con la speranza di ottenere le chiavi, ma invano.Come difendersi: il vademecum dell’AssociazionePer evitare di cadere in queste truffe, l’Associazione ha stilato un vademecum con alcune regole di base:1. Verificare l’identità del locatore: Chiedere documenti e contatti verificabili.2. Evitare pagamenti sospetti: Diffidare di chi chiede solo pagamenti anticipati tramite metodi non tracciabili, come ricariche su carte prepagate.3. Controllare le recensioni: Cercare informazioni sull’annuncio e verificare l’affidabilità della piattaforma.4. Consultare mappe e immagini satellitari: Per confermare che l’immobile esista e corrisponda a quanto pubblicizzato.5. Contratto scritto: Richiedere un contratto di affitto, che includa tutti i dettagli e condizioni.Un invito alla prudenzaL’Associazione invita i consumatori a usare il buon senso: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, potrebbe nascondere una truffa.Per segnalazioni o richieste di assistenza, l’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” è a disposizione tramite i propri canali ufficiali. Affrontare il Capodanno con serenità è possibile, ma è necessario fare attenzione e agire con cautela.