WTA Finals a Riyadh: Paolini ed Errani eliminate in doppio, Gauff e Zheng in finale del singolare

- Le WTA Finals di Riyadh hanno visto il cammino delle italiane Jasmine Paolini e Sara Errani fermarsi nei quarti di finale del torneo di doppio. Le due azzurre sono state sconfitte in un match combattuto dalla coppia formata dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla russa Veronika Kudermetova, che si è concluso con il punteggio di 3-6, 7-6, 11-9.Nel primo set, Paolini ed Errani hanno giocato con grande intelligenza tattica, utilizzando pallonetti efficaci per superare le avversarie e aggiudicarsi il parziale per 6-3. Nel secondo set, invece, l’equilibrio ha regnato sovrano, con entrambe le coppie che hanno mantenuto il servizio fino a un sofferto 6-6. Al tie-break, Chan e Kudermetova sono riuscite a imporsi con alcuni precisi passanti incrociati, portando il match al terzo set. Nel set decisivo, il punteggio è avanzato punto a punto fino al 9-9, ma è stata la maggiore precisione della coppia asiatica-russa sui colpi lungolinea a fare la differenza, chiudendo il set e la partita per 11-9 e sancendo così l’eliminazione delle italiane.Nel singolare, invece, le semifinali hanno regalato grandi emozioni e storiche qualificazioni. La cinese Qinwen Zheng ha battuto la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-3, 7-5, ottenendo così l’accesso alla sua prima finale delle WTA Finals in carriera. Zheng ha saputo tenere testa alla più esperta Krejcikova, imponendo il proprio gioco in entrambi i set.Nella seconda semifinale, la giovane statunitense Coco Gauff ha prevalso sulla bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6, 6-3. Anche per Gauff, questo traguardo rappresenta la prima finale delle WTA Finals, confermando il suo straordinario percorso di crescita che l’ha portata a competere ai massimi livelli del circuito.La finale di singolare vedrà quindi opposte Qinwen Zheng e Coco Gauff, entrambe alla loro prima esperienza in una finale delle WTA Finals.