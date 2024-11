Operazione “Alto impatto” della Polizia di Stato contro la devianza giovanile: quasi 500 giovani controllati ad Ancona

ANCONA - Si è appena conclusa l’operazione “Alto impatto”, un’iniziativa della Polizia di Stato volta al contrasto della devianza giovanile e minorile e dei relativi contesti criminali. Promossa dal Servizio Centrale Operativo, l’operazione ha coinvolto le Squadre Mobili delle Questure di tutta Italia e si è svolta tra il 25 e il 30 ottobre 2024. Ad Ancona, la Questura ha mobilitato non solo la Squadra Mobile ma anche la Divisione Amministrativa, la Divisione di Gabinetto, l’Ufficio Immigrazione, le Volanti e la Polizia Scientifica, con controlli intensivi nelle serate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre.Nell'ambito dell'operazione, la Polizia ha concentrato i controlli nei luoghi di aggregazione giovanile della città, con verifiche su quasi 500 giovani e su diversi veicoli, oltre a monitorare una struttura di accoglienza per minori e numerose attività commerciali del centro cittadino. Durante i controlli sono state elevate due sanzioni amministrative per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, una problematica che rientra tra le principali aree d’intervento dell’operazione.L’iniziativa fa parte di una strategia nazionale mirata a prevenire fenomeni di devianza giovanile, anche attraverso l’intensificazione dei controlli nei principali luoghi di aggregazione e nei locali pubblici, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative a tutela dei minori.