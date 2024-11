Maxi operazione antidroga: droga dalla Spagna per la camorra, arrestati 33 affiliati al clan “Amato-Pagano”

NAPOLI – Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.) e il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito una vasta operazione contro il traffico di droga con ramificazioni in Italia e Spagna. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, ha portato all’arresto di 33 persone, gravemente indiziate di essere coinvolte in un’organizzazione criminale legata al clan camorristico “Amato-Pagano” di Scampia, noto anche come il gruppo degli “Scissionisti.”

Le accuse e i dettagli dell'operazione

L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, accusa i 33 individui dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante della disponibilità di armi e dell’aver favorito un’organizzazione camorristica. Diciassette dei sospettati sono stati condotti in carcere, mentre altri sedici sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Secondo le indagini, il traffico di cocaina e hashish proveniva principalmente dalla Spagna, dove un noto narcotrafficante, attualmente latitante, gestiva l’approvvigionamento. In Italia, la droga veniva smistata attraverso due distinti gruppi criminali, non direttamente connessi tra loro ma accomunati dallo stesso canale di importazione, con base logistica a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta.

L'operatività dei gruppi criminali

L’inchiesta ha rivelato l’esistenza e la piena operatività di due organizzazioni criminali, attive nel quartiere Scampia di Napoli e nei comuni di Melito di Napoli e Mugnano di Napoli, che gestivano il traffico di stupefacenti sul territorio napoletano. Entrambe le fazioni mantenevano un’organizzazione indipendente, ma beneficiavano del medesimo supporto logistico e canale di importazione della droga dalla Spagna.

Le misure cautelari

Il provvedimento emesso costituisce una misura cautelare adottata durante la fase delle indagini preliminari, e i soggetti arrestati sono considerati presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Gli indagati avranno la possibilità di impugnare le misure disposte a loro carico.