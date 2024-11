Elezioni USA 2024: Trump denuncia frodi elettorali in Pennsylvania, preparativi per eventuali dichiarazioni premature di vittoria

A pochi minuti dalla chiusura dei seggi nelle elezioni presidenziali USA del 2024, Donald Trump ha rilanciato le sue accuse di frodi elettorali, senza fornire prove concrete, riguardo a presunti brogli in Pennsylvania, in particolare nella città di Filadelfia. In un post su Truth Social, il social media che ha creato, Trump ha scritto: "Sento voci di mega frodi elettorali in corso a Filadelfia. Intervenga la polizia!". Queste accuse non sono nuove, dato che Trump le aveva già sollevate cinque giorni prima, continuando a mettere in dubbio la regolarità delle elezioni.Intanto, la campagna della vicepresidente Kamala Harris si sta preparando ad affrontare qualsiasi tentativo dell'ex presidente di dichiarare la vittoria prima che i risultati ufficiali vengano confermati. Due consiglieri vicini a Harris hanno confidato alla CNN che l’amministrazione non intende permettere che le affermazioni infondate di Trump restino senza risposta. Hanno già elaborato una strategia di comunicazione "molto aggressiva", pronta a intervenire se necessario.L'incertezza e la tensione riguardo ai risultati delle elezioni sono alte, e le preoccupazioni per una possibile proclamazione anticipata della vittoria da parte di Trump, senza il conteggio finale dei voti, sono al centro dell'attenzione. La risposta della campagna di Harris sarà fondamentale, determinando come e quando rispondere alle affermazioni di Trump, in un contesto politico estremamente sensibile e polarizzato.Nel frattempo, la sicurezza è rimasta un tema caldo a Washington, dove si segnalano eventi significativi legati alle elezioni.