Elezioni USA 2024: Donald Trump in vantaggio nella sfida elettorale contro Kamala Harris

Elezioni USA — Donald Trump sembra guadagnare terreno nella corsa presidenziale contro Kamala Harris, secondo le ultime proiezioni di Associated Press, NBC e CNN. La CNN riporta che Trump ha conquistato il West Virginia, come ampiamente previsto. Lo Stato assegna quattro grandi elettori, che andranno a rafforzare il conteggio del candidato repubblicano.

In Georgia, emergono dati interessanti sul comportamento degli elettori indipendenti, che stavolta sembrano preferire Trump. Nelle elezioni del 2020, questi elettori avevano scelto Joe Biden, ma le proiezioni attuali mostrano un'inversione di tendenza, con il ritorno di molti consensi verso l'ex presidente. Kamala Harris, tuttavia, continua a raccogliere ampio supporto tra i giovani e gli elettori afroamericani, gruppi che avevano favorito Biden nel 2020.

Secondo le prime proiezioni della Cnn sulla North Carolina, cruciale Swing state, Kamala Harris è in vantaggio con il 65,5% contro il 33,4% di Donald Trump. Intanto, la situazione in South Carolina appare ancora incerta. Tradizionalmente uno stato a maggioranza repubblicana, al momento vede Trump e Harris in un serrato testa a testa, descritto dalla CNN come “too early to call”.

In altri aggiornamenti elettorali, Trump ha ottenuto la vittoria in Indiana, che gli assicura undici grandi elettori, mentre Kamala Harris ha conquistato il Vermont, uno stato che porta tre grandi elettori per i democratici.

Accuse di interferenza della Russia respinte come “calunnie”

Nel contesto delle elezioni, l’ambasciata russa negli Stati Uniti ha rigettato categoricamente le accuse di interferenza, definendole “calunnie” e sottolineando come siano “insinuazioni” create per influenzare la politica interna americana. Secondo fonti dell’intelligence USA, la Russia sarebbe impegnata nella diffusione di video falsi sui social riguardanti presunte irregolarità elettorali.

Bernie Sanders rieletto senatore in Vermont

Sul fronte del Senato, il senatore democratico Bernie Sanders ha ottenuto un quarto mandato in Vermont. La rielezione di Sanders era prevista da Associated Press, confermando il supporto dello stato verso il senatore progressista.