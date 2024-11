Cena stellata a 4 mani, l’executive chef Daniele Canella de Il Visibilio e lo chef Jonas Zörner del GOLVET di Berlino si incontrano nel Chianti Classico

Photo credits: fonte ufficio stampa smsstudiopr

Lo scorso 20 ottobre il fine dining Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga ha ospitato l’esclusiva cena a quattro mani che ha visto protagonisti l’executive chef Daniele Canella e lo chef Jonas Zörner del ristorante GOLVET di Berlino, entrambi una stella Michelin. La serata, caratterizzata da un menù innovativo e audace, anticipa una serie di nuove collaborazioni culinarie per il 2025





Il Visibilio, ristorante stellato e simbolo di eccellenza in Toscana e nel cuore del Chianti Classico, ha accolto il mese scorso un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’alta cucina: la cena a quattro mani, nata dalla collaborazione tra l’executive chef ospitante Daniele Canella e Jonas Zörner, chef del GOLVET di Berlino. La serata ha offerto agli ospiti un viaggio sensoriale all’insegna della creatività e della passione culinaria, con i piatti studiati per evocare emozioni profonde e creare suggestioni uniche.





Due cuochi, 4 mani e una cena tra due culture a confronto





Una cena più che esclusiva che ha saputo andare oltre il gusto e trasformarsi in pura emozione. Trenta i fortunati commensali che hanno preso parte a questa esperienza intima e unica, dove ogni piatto ha raccontato una storia, suscitando sensazioni profonde e creando ricordi indelebili. Durante l’evento, Canella ha deliziato i presenti con piatti tipici della tradizione toscana, come la ribollita e una raffinata preparazione di ricci di mare con cavolo nero e fagioli cannellini, Zörner si è cimentato nella preparazione di un piatto con scampo, carne di bovino Waguy e basilico Thai, creando un incontro di sapori intensi e sorprendenti. La "cena a quattro mani" è stata l’incontro di due mondi della cucina contemporanea, un dialogo tra due stili diversi che sono stati capaci di completarsi a vicenda, offrendo un viaggio tra sapori raffinati e combinazioni sorprendenti. Grazie alla riuscita della serata, Il Visibilio ha già in programma nuovi eventi per il 2025, con ospiti anche internazionali pronti a regalare momenti indimenticabili.

Artefici di questo successo, in primis Jonas Zörner chef stellato del prestigioso GOLVET di Berlino, noto per sue creazioni dal forte impatto visivo, dove la cura dei particolari si combina a un estro da vero artista. Ogni suo piatto è un’opera d’arte; ogni elemento è accuratamente scelto per stupire il palato e deliziare gli occhi. Accanto allo chef tedesco, a far gli onori di casa Daniele Canella, chef toscano nato a Lucca nel 1974, che ha affinato il mestiere in mete internazionali e in celebri locali italiani. Dopo esperienze formative a Forte dei Marmi e in città come Roma e Venezia, oggi è l’anima de Il Visibilio dell’hotel The Club House 5*L a Castelnuovo Berardenga, dove porta la sua visione di cucina audace e innovativa, in un continuo equilibrio perfetto. Nella Guida Michelin 2025, Il Visibilio non solo ha riconfermato la sua Stella, ma ha anche conquistato il prestigioso riconoscimento Passion Dessert, un traguardo che lo Chef Canella condivide con il Pastry Chef Alessandro Attanasi nonché con tutta la squadra.