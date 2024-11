Caffitaly lancia la nuova limited edition Kenya

Prosegue il viaggio sensoriale alla scoperta dei caffè più prestigiosi del mondo: dopo il successo di Costa Rica, Caffitaly invita ora alla scoperta dell’Africa Orientale con la nuova Limited Edition Kenya. Prosegue il viaggio sensoriale alla scoperta dei caffè più prestigiosi del mondo: dopo il successo di Costa Rica, Caffitaly invita ora alla scoperta dell’Africa Orientale con la nuova Limited Edition Kenya.





Questa monorigine, 100% Arabica, è un’esplosione aromatica, tra sfumature speziate e note di gelsomino e bergamotto, ideale per chi ama aromi avvolgenti e cremosità vellutata.





«Con questa nuova collezione di edizioni limitate vogliamo offrire a tutti gli amanti del caffè una nuova esperienza sensoriale. Questo viaggio in terre lontane inizia dall’accurata selezione delle materie prime e dalla sapiente cura nel trasformarle in prodotti di eccellenza capaci di raccontare, attraverso i sapori e gli aromi, il territorio d’origine. Dopo esser partiti dalla freschezza e dolcezza della prima Limited Edition Costa Rica, il nostro viaggio prosegue ora con la ricchezza aromatica di Kenya, mentre prepariamo le prossime tappe del nostro giro sensoriale intorno al mondo» spiega Marta Colombo, CMO di Caffitaly.





Le nuove edizioni limitate arricchiscono la gamma premium di Caffitaly, che si compone delle tre monorigini permanenti Brasile, India e Colombia, delle edizioni limitate Costa Rica e Kenya e di altre limited edition che si aggiungeranno prossimamente.





Caffitaly continua così a rinnovare la propria offerta di caffè di alta gamma ed anche multibeverage con un ampio assortimento di caffè e bevande calde (a marchio Caffitaly e dei partner Caffè Borbone, Caffè Cagliari, Chicco d’Oro, Kimbo, Foodness, Ricola e Twinings), capace di rispondere ai gusti e alle esigenze più diverse in ogni momento e occasione di consumo.





A garantire sempre un’altissima qualità in tazza è la massima cura di ogni fase, dalla scelta delle materie prime alla tecnologia di capsule e macchine. Caffitaly seleziona infatti i migliori caffè in oltre 15 paesi del mondo, seguendo direttamente tutta la catena del valore, dal chicco alla capsula, ed è maestra nella produzione e nella miscelazione: sceglie accuratamente la tostatura e la macinatura più adatte ad esprimere al meglio gli aromi dei suoi caffè, e combina le note aromatiche delle diverse origini per creare sinfonie uniche, grazie alla maestria dei suoi blend expert e a un dosaggio ideale in capsula: 8 grammi di caffè, come al bar. E le stesse attenzioni e cura sono poste anche nella realizzazione di tè, cappuccini e altre bevande calde. A fare la differenza è poi il Caffitaly System: interamente concepito in Italia, questo sistema brevettato combina perfettamente la tecnologia della macchina, dotata di doppia infusione e di due pressioni differenti, e delle capsule, in un mix tecnologico che valorizza gli aromi e permette di ottenere un gusto pieno e tondo, una crema alta e corposa e un’erogazione ottimale per tutte le tipologie di caffè e di bevande calde.