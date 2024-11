ATP Finals Torino: Sinner domina Ruud e vola in finale contro Fritz

TORINO– Jannik Sinner conquista la finale delle ATP Finals di Torino con una vittoria netta sul norvegese Casper Ruud, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-2 in appena 69 minuti. L’altoatesino ha dimostrato una superiorità schiacciante, confermando il suo stato di forma eccezionale e approdando alla seconda finale consecutiva in questo prestigioso torneo dopo quella del 2023.

Sinner inarrestabile

Nel primo set, Sinner ha dominato con un gioco aggressivo e precisi top spin che hanno messo in difficoltà Ruud, incapace di trovare contromisure. Il secondo set ha visto un equilibrio iniziale, con Ruud che è riuscito a mantenere il punteggio in parità fino al 2-2 grazie al suo rovescio solido. Tuttavia, Sinner ha preso il largo con un servizio incisivo, infilandosi rapidamente nella difesa dell’avversario grazie a una serie di ace decisivi.

Fritz supera Zverev in una battaglia epica

Nella prima semifinale, l’americano Taylor Fritz ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev in un match combattutissimo, conclusosi con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6. Fritz ha dominato il primo set grazie a un servizio estremamente preciso, ma Zverev è tornato in partita nel secondo set, imponendosi con passanti incrociati e pallonetti millimetrici. Il terzo set è stato equilibratissimo, costringendo i giocatori al tie-break, dove Fritz ha prevalso grazie alla sua potenza e velocità nei colpi da fondo campo.

Doppio: finale Krawietz/Puetz contro Arevalo/Pavic

Nel torneo di doppio, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno conquistato la finale superando in rimonta gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson con il punteggio di 2-6, 6-3, 11-9. Nell’altra semifinale, il duo formato dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic ha prevalso su Harri Heliövaara e Henry Patten con un doppio tie-break, 7-6, 7-6.

La finale: Sinner contro Fritz

La finale del singolare metterà di fronte Jannik Sinner e Taylor Fritz, in un match che promette scintille. Sinner punta a coronare un torneo straordinario con la vittoria davanti al pubblico italiano, mentre Fritz cercherà di sfruttare il suo potente servizio per mettere in difficoltà l’azzurro.

Torino è pronta a vivere un’altra giornata di grande tennis, con il trofeo delle ATP Finals in palio.