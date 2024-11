ATP Finals di Torino: Sinner trionfa su De Minaur, Fritz sorprende Medvedev

janniksin Ig

La prima giornata delle ATP Finals di Torino regala un’ottima prestazione di Jannik Sinner, che si impone con un netto 6-3, 6-4 sull’australiano Alex De Minaur. L'altoatesino, con un tennis potente e preciso, conferma il suo dominio su De Minaur, portando a otto il numero di vittorie su otto incontri disputati contro l’australiano.Nel primo set, Sinner mostra una solida padronanza del gioco, alternando colpi di top spin e ace che lasciano poco spazio di risposta a De Minaur. Il dominio dell’italiano è evidente, e il set si chiude rapidamente a suo favore. Nel secondo set, Sinner continua a spingere, portandosi in vantaggio 4-2 grazie a delle pregevoli demi-volée. De Minaur risponde con passanti incrociati efficaci, cercando di rimanere in partita, ma Sinner gestisce con astuzia il momento decisivo, usando dei lob vincenti per chiudere il match.Nell’altra partita della giornata, l’americano Taylor Fritz sorprende il russo Daniil Medvedev con un 6-4, 6-3 convincente. Nel primo set, Fritz costruisce il vantaggio con un servizio molto preciso, che mette costantemente in difficoltà il russo. Il secondo set rimane equilibrato fino al 3-3, ma Fritz prende il sopravvento con colpi lungolinea rapidi e potenti, chiudendo il match grazie a un dritto veloce e incisivo. Medvedev, pur resistendo con solidi colpi da fondo campo, soffre per gli otto doppi falli commessi, che pesano sull’esito della partita.Grazie a questa vittoria, Sinner parte con il piede giusto nelle Finals di Torino, mentre Fritz si inserisce tra i protagonisti del torneo, pronto a dare battaglia ai migliori del circuito.