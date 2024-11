Alluvione in Spagna: oltre 200 morti e migliaia di dispersi. Valencia e le Baleari in allerta

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Spagna, dove una devastante alluvione ha colpito duramente la zona di Valencia e altre aree del Paese. Secondo le ultime stime, le vittime accertate sono 205, ma il numero è destinato a salire, poiché sono ancora numerosi i dispersi. La situazione rimane critica, con migliaia di sopravvissuti che da giorni affrontano gravi carenze di beni essenziali: molti non hanno accesso alla corrente elettrica, all’acqua potabile e al cibo.

La perturbazione Dana, responsabile del disastro, non ha ancora esaurito la sua forza, e la situazione meteo è ancora instabile. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha rinnovato l'allerta nelle ultime ore, soprattutto in seguito alle inondazioni che hanno colpito l’Andalusia, in particolare nella provincia di Huelva, durante la notte tra giovedì e venerdì. Ora l’allerta si è spostata verso le Baleari, dove le autorità locali hanno invitato la popolazione a osservare la massima prudenza.

Valencia: solidarietà e soccorsi

Nella zona di Valencia, epicentro del disastro, le operazioni di soccorso si sono intensificate con un incremento delle forze militari sul posto, che ora contano oltre 1.700 unità impegnate ad assistere la popolazione. Migliaia di volontari si sono mobilitati per sostenere le comunità colpite, formando una lunga fila di persone armate di pale, scope, acqua e generi di prima necessità, dirette verso le aree devastate per fornire aiuto.

Una delle priorità dei soccorritori è il recupero delle persone ancora disperse, poiché in molte zone colpite il caos è totale. Strade bloccate, fango e detriti impediscono l’accesso, con numerose automobili accatastate lungo le vie cittadine. Le autorità temono che, in alcuni dei punti più danneggiati, possano esserci ancora corpi non recuperati. Inoltre, tra le emergenze principali figura il ripristino della rete stradale e dei servizi di trasporto pubblico, indispensabili per permettere ai soccorsi di raggiungere le aree isolate.

L’appello delle autorità e la sfida della ricostruzione

Le autorità locali hanno ribadito l'importanza di agire con cautela e rispettare le indicazioni di sicurezza, mentre l'intero Paese segue con apprensione l’evolversi di questa tragedia. L'alluvione ha sollevato un’ondata di solidarietà, ma ha anche evidenziato l’urgenza di interventi di emergenza per sostenere i sopravvissuti e le famiglie colpite.