4 novembre: Fontana, pensiero sentito a Caduti e militari in missione di pace

ROMA - "In questa ricorrenza rivolgo un pensiero profondo e sentito ai nostri militari che hanno perso la vita. Esprimiamo la vicinanza e l'affetto alle loro famiglie e ai soldati feriti in servizio. Alle Forze Armate va la nostra sincera gratitudine per il loro impegno quotidiano, che li vede in prima linea nella difesa, nel campo della sicurezza, nelle emergenze, nella salvaguardia delle istituzioni democratiche. Un messaggio particolare di sostegno è per chi opera nelle missioni di pace, affrontando rischi e difficoltà in un contesto di gravi tensioni internazionali". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.