3bmeteo: 'Weekend, anticiclone in lento declino: la prossima settimana cambia tutto'

BARI - “Continua a dominare su gran parte d'Europa un vasto campo di alte pressioni, che tuttavia mostra i primi segnali di indebolimento proprio sul Mediterraneo in questo weekend, preludio a un generale cambiamento a partire da martedì quando torneranno le perturbazioni”. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera.Secondo il meteorologo, “gran parte dell’Europa, attualmente, è interessata da un vasto e robusto anticiclone, con un massimo di pressione situato sul Baltico, che estende la sua influenza su gran parte del continente. “Le perturbazioni rimangono lontane dall'Italia, creando condizioni di generale stabilità atmosferica, caratterizzate da assenza di precipitazioni, nebbie e nubi basse, soprattutto nelle aree pianeggianti. Tuttavia i settori più occidentali Italiani risentono di una modesta area di bassa pressione, con precipitazioni in particolare su Sicilia e Sardegna”.Tra il weekend e l’avvio della nuova settimana, questa bassa pressione tenderà a essere rinvigorita da un impulso di aria instabile proveniente dalla Francia, con delle precipitazioni sulle Isole Maggiori e su parte del Sud, mentre altrove le condizioni meteo saranno più stabili, ma non del tutto soleggiate, per la presenza di nebbie e nubi basse sulle aree di pianura del Centro-Nord e un po’ di nuvolosità sparsa.Un cambiamento più deciso è atteso nel corso della nuova settimana, quando si prevede lo smantellamento del super anticiclone e l’arrivo di masse d’aria instabili e più fredde dal Nord Europa, che porteranno precipitazioni e un calo delle temperature anche in Italia. “Si aprirà dunque una fase meteorologica più dinamica e movimentata rispetto alla stabilità attuale con pioggia e neve in montagna”, concludono da 3bmeteo.