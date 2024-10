Ucraina, Russia: 'Esercitazioni per simulare un attacco nucleare'

Shutterstock

Le forze armate russe, sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin, hanno dato il via a esercitazioni militari per simulare un attacco nucleare di massa come risposta a un eventuale attacco nucleare nemico. Questa iniziativa, annunciata dal ministro della Difesa Andrei Belousov, rappresenta un segnale di rafforzamento delle capacità nucleari della Russia in un periodo di crescenti tensioni internazionali.Parallelamente, l'esercito russo ha riferito di aver preso il controllo della cittadina di Selydove, situata nei pressi di Pokrovsk, nella regione sud-orientale dell’Ucraina, un’area teatro di scontri intensi tra le forze ucraine e russe. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tass, queste avanzate militari dimostrano un tentativo russo di consolidare la sua presenza nella zona.Sul fronte ucraino, la situazione a Kharkiv si fa sempre più critica. Almeno quattro persone sono rimaste uccise a seguito di un attacco russo sulla città. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha confermato la notizia su Telegram, spiegando che tra le macerie è stato ritrovato anche il corpo di una quarta vittima.In un ulteriore sviluppo, la Corea del Sud ha dichiarato che alcune truppe nordcoreane e ufficiali di alto rango schierati in Russia potrebbero già essere in movimento verso il fronte ucraino. Secondo l'agenzia Yonhap, il servizio di intelligence sudcoreano (NIS) ha osservato che circa 10.000 soldati nordcoreani sono stati inviati in Russia, e tra di essi alcuni alti ufficiali militari potrebbero unirsi alle linee avanzate delle truppe russe. Questi movimenti arrivano in un momento in cui il Pentagono aveva già rilevato un rafforzamento dei legami tra Mosca e Pyongyang, che si è manifestato anche attraverso il trasporto di truppe nordcoreane nella Russia orientale.Questo complesso intreccio di esercitazioni nucleari, avanzate territoriali e collaborazioni militari sottolinea la crescente gravità della situazione in Ucraina e le potenziali implicazioni globali di un conflitto in cui numerosi attori internazionali stanno assumendo posizioni strategiche.