Tragedia a Monopoli: 30enne di Polignano perde la vita in un incidente sulla provinciale per Alberobello

MONOPOLI - Un drammatico incidente stradale ha scosso Monopoli, sulla provinciale che conduce ad Alberobello, dove un giovane di 30 anni originario di Polignano a Mare, identificato con le iniziali A.B., ha perso la vita. La vittima stava viaggiando a bordo della sua Ducati 600 quando è avvenuto il violento impatto con una Toyota Aygo che trasportava due persone, entrambe rimaste ferite e ricoverate presso l’ospedale San Giacomo per accertamenti e cure.

L’incidente: dinamica e interventi

L’urto tra la moto e l’auto è stato devastante: l’impatto è stato così violento da non lasciare scampo al motociclista, deceduto sul colpo. Immediatamente allertati, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Monopoli, appartenenti al turno B, oltre a due ambulanze del servizio 118 e agli agenti della Polizia Locale, incaricati di eseguire i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Le due persone a bordo della Toyota Aygo, anche se non in pericolo di vita, hanno riportato ferite che hanno richiesto un ricovero e una serie di accertamenti medici. L’intera area è stata messa in sicurezza per agevolare i soccorsi e consentire agli agenti di analizzare le cause e le eventuali responsabilità del tragico impatto.

La comunità di Polignano sotto shock

La notizia ha scosso la comunità di Polignano a Mare, dove il 30enne era molto conosciuto. La perdita improvvisa e tragica ha lasciato amici e familiari sotto shock, segnando una giornata di lutto e dolore per l’intero paese.