Tapiro d’Oro a Roberto Mancini per l'addio all’Arabia Saudita

COLOGNO MONZESE - Questa sera, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’Oro a Roberto Mancini, esonerato dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale dell’Arabia Saudita dopo appena quattordici mesi. Intercettato a Roma, l'ex CT ha condiviso il proprio rammarico per la fine anticipata dell’esperienza: “Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro, ma a volte i risultati non arrivano, e c’era del malcontento da entrambe le parti.”

Alla domanda sulle voci che circolano riguardo a una presunta buonuscita milionaria, Mancini ha smentito seccamente: “Sono tutte bugie.” Sulle ipotesi di un eventuale ritorno alla guida della Nazionale italiana, ha aggiunto: “Nella vita non si sa mai. È pur sempre la squadra più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte.”

Oltre alla questione dell’esonero, Mancini ha ricevuto il Tapiro anche perché il nuovo testimonial della campagna pubblicitaria della Regione Marche è ora il campione Gianmarco Tamberi. Il ct ha commentato positivamente la scelta: “Sono felicissimo. Tamberi è un grande atleta.”

Nel servizio, Striscia la Notizia solleva infine una nota sulla sua precedente collaborazione come testimonial per Facile Ristrutturare, azienda sanzionata lo scorso dicembre dall’Agcom per “pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nell’attività di ristrutturazione edilizia.”

Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia, svelando ulteriori dettagli sull’intervista e sull’attapirato Mancini.